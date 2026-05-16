Klaipėdos viešajame transporte – naujas vežėjas ir elektrinių autobusų plėtra

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ pasirašė naują viešųjų paslaugų teikimo sutartį dėl keleivių vežimo 7, 11A, 11B, 15B, 20, 29, 37 ir 46 maršrutais. Iki šiol šis maršrutų tinklas uostamiestyje buvo išskaidytas ir aptarnaujamas kelių skirtingų vežėjų.
Maršrutus aptarnaus naujas vežėjas
Atvirame konkurse dėl teisės aptarnauti šiuos maršrutus dalyvavo penkios transporto įmonės. Konkurso laimėtoja ir naująja VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ partnere tapo UAB „Transporto centras“, kurios buveinė registruota Visagine. Šis vežėjas Klaipėdos viešojo transporto sistemoje yra naujas, iki šiol uostamiesčio maršrutų neaptarnavo. UAB „Transporto centras“ pagal kainą pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, atitikusį visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
Elektrinių autobusų plėtra
Pagal pasirašytą sutartį naujasis vežėjas keleivių vežimo paslaugas pradės teikti nuo 2027 m. kovo 20 d. Pereinamasis laikotarpis reikalingas tam, kad pagal šį užsakymą būtų pagamintos naujos transporto priemonės. Siekiant užtikrinti tvaresnį judumą mieste, visi naujieji autobusai bus varomi elektra. Tai bus M3 klasės mažesnės talpos transporto priemonės, kuriose patogiai keliauti galės ne mažiau kaip 30 keleivių.
Daugiau komforto ir patogumo keleiviams
Keleivių kasdienėms kelionėms bus skiriamas dar didesnis dėmesys – maršrutuose kursuos modernūs, patogūs ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkantys autobusai. Visi autobusai bus žemagrindžiai, todėl užtikrins patogesnį įlipimą senjorams, tėvams su vaikiškais vežimėliais bei judėjimo negalią turintiems asmenims. Šaltuoju metų laiku salonai bus šildomi, o vasarą komfortišką temperatūrą palaikys modernios kondicionavimo sistemos.
Informacija apie maršrutus ir stoteles keleiviams bus pateikiama garsinėmis sistemomis bei LED elektroninėse švieslentėse. Siekiant užtikrinti saugumą, autobusuose veiks vaizdo stebėjimo įranga, o vairuotojų darbo vietose bus sumontuoti privalomi alkoblokai.
Tikimasi, kad šie pokyčiai prisidės prie viešojo transporto kokybės ir klientų patirties gerinimo, patogesnių, tylesnių ir aplinkai draugiškesnių kelionių bei tvaresnio judumo Klaipėdos mieste ir rajone.
