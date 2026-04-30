Kretinga – dar žalesnė: pasodinti 773 medeliai ir žydintys krūmai

Pirmą kartą kretingiškiai pasodinti tiek medelių, kiek miestui sukanka metų, kviesti 2023-iaisiais, Kretingos jubiliejinio – 770-ojo – gimtadienio proga. Jai praėjus, nuspręsta prasmingą akciją tęsti ir augalais miestą puošti kasmet.
„Šiemet į kvietimą 773-iojo miesto gimtadienio proga Kretingoje pasodinti medelių ir žaliuojančių krūmų vėl atsiliepė gausus būrys talkininkų. Visi kartu Tiekėjų ir Kluonalių gatvėse, taip pat Briedžio ir Klaipėdos gatvių sankryžoje pasodinome liepaičių, beržų, pušų, skroblų, alyvų, lanksvų ir forsitijų,– sakė Kretingos meras Antanas Kalnius. – O iš viso per ketverius akcijos gyvavimo metus įvairiose miesto vietose jau pasodinta daugiau kaip 3 tūkst. augalų, Kretinga tampa vis žalesnė.“
Mero teigimu, šiųmetė akcija išsiskyrė tuo, kad prie jos prisijungė Indijos ambasada, padovanojusi įspūdingais žiedais džiuginančių rododendrų. Šie žydintys krūmai papuošė miesto centrą.
„Taip pat džiaugiamės, kad šiemet augalų sodinimo akcija peržengė Kretingos miesto ribas ir jau kitą trečiadienį, gegužės 6-osios vakarą, vyks Salantuose. Medelius ir žydinčius krūmus sodinsime Salantų miesto centre ir dvaro parke“, – sakė A. Kalnius.
Kretingos miesto 770-ojo, 771-ojo, 772-ojo ir 773-iojo gimtadienių proga augalų jau pasodinta Pastauninko parke, Lapyno kvartalo parkelyje, Senajame Kretingos miesto parke, Žemaitės alėjoje, Taikos, Klaipėdos, Tiekėjų, Kluonalių gatvėse bei Briedžio ir Klaipėdos gatvių sankryžoje.
