Kurjeris atvežtų ir alkoholio?

Miestiečiai pastebi, kad pristatymo platformos tampa vis universalesnės ir į namus galima užsisakyti kone viską.
Per skirtingas programėles gyventojai jau gali užsisakyti prekių iš prekybos centrų – jei gaminant vakarienę pritrūksta pieno, duonos ar kitų produktų, šių produktų kurjeris pristato tiesiai į namus.
Iš tam tikrų parduotuvių galima užsisakyti ir gėlių, maisto gyvūnams, vaistų bei erotinių prekių.
Tačiau daugiausia nuostabos kelia tai, kad tuo pačiu būdu galima užsisakyti ir stipriųjų alkoholinių gėrimų.
„Tingi eiti į parduotuvę ir užsimanai kažko stipresnio – ne problema. Šiais laikais jau gali užsisakyti beveik viską internetu, o kai dar atveža į namus – išvis patogu“, – stebėjosi klaipėdietis Karolis.
Amžių patvirtins kurjeris
Vis dėlto tokia naujovė kelia ir klausimų. Programėlėmis naudojasi įvairaus amžiaus žmonės, todėl kyla abejonių, kaip užtikrinama, kad alkoholio neįsigytų nepilnamečiai.
Pabandžius vienoje programėlėje įsidėti alkoholinius gėrimus į pirkinių krepšelį, amžiaus patvirtinimo iš karto neprašoma.
Vis dėlto vartotojas turi pažymėti, kad jam yra daugiau nei 20 metų, taip pat nurodoma, jog amžių reikės patvirtinti prekių pristatymo metu.
Alkoholio pristatymui taikomas ir laiko ribojimas – jį galima užsisakyti pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 19 val., o sekmadieniais – nuo 10 iki 14 val.
„O jeigu paaugliai sugalvotų pabandyti užsisakyti? Negali žinoti, ar kurjeris visada griežtai tikrina dokumentus“, – svarstė klaipėdietis.
Pažymi raide „A“
Kaip nurodyta maisto pristatymo platformos „Bolt Food“ taisyklėse, vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymu, alkoholinius gėrimus gali įsigyti tik dvidešimties metų sulaukę asmenys.
Kurjeris visais atvejais privalo įsitikinti, kad užsakymą atsiima teisę tai daryti turintis žmogus. Užsakymai, kuriuose yra alkoholio, ant prekių maišelio pažymimi specialia raide „A“.
Tokie užsakymai negali būti paliekami prie durų – jie turi būti įteikiami tik užsisakiusiam žmogui į rankas, prieš tai patikrinus asmens dokumentą.
Tačiau jei gavėjo namuose nėra ir su juo nepavyksta susisiekti, kurjeriui nurodoma laukti nustatytą laiką, o vėliau, kai pirkėjo nesulaukiama, kurjeriui alkoholinius gėrimus leidžiama pasiimti kartu su savimi arba utilizuoti.
