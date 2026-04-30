Labdaros turnyras pritraukė geradarius

Turnyre dalyvavo per 60 įvairaus amžiaus dalyvių – tiek profesionalūs žaidėjai, tiek mėgėjai ar smalsuoliai, norėję išbandyti save šioje sporto šakoje.
Renginyje rungtyniauta nuo pulo iki piramidės, taip pat surengta biliardo pradžiamokslio pamoka tiems, kurie norėjo susipažinti su šiuo žaidimu iš arčiau.
Sveikinimo žodį tarė viena renginio organizatorių, Lietuvos moterų biliardo lygos vadovė Agnė Jarušauskaitė, dėkojusi susirinkusiesiems už palaikymą ir bendrystę.
„Tikiu, kad kartu išpildysime ne vieną vaiko svajonę. Noriu padėkoti R. Kaukėno paramos grupei už pasitikėjimą“, – kalbėjo organizatorė Agnė.
R. Kaukėno fondo atstovas Laimonas Šiaulys džiaugėsi gausiu dalyvių skaičiumi ir aktyviu klaipėdiečių įsitraukimu.
„Klaipėdoje mums, R. Kaukėno paramos grupei, tai – pirmas renginys, ir esame nuoširdžiai nustebę tokia gausa dalyvių. Didžiausia padėka jums visiems čia susirinkusiems, radusiems laiko prasmingai praleisti šią dieną“, – akcentavo L. Šiaulys.
Piramidės turnyro nugalėtoju tapo Raimondas Grusas, moterų grupėje pirmąją vietą iškovojo Raminta Petrėtytė, „Pulas – 9 Open“ grupės laimėtoju tapo Lukas Lenkšas, o jaunimo (U-18) kategorijoje nugalėjo Evita Žadeikytė.
Renginyje dalyvių ir žiūrovų laukė šventinė programa „Žvaigždžių žaidimas“.
Renginio atmosferą kūrė vedėjas Remigijus Žiogas, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė ir keliautojas Aurimas Mockus.
Sportas suvienijo visus ne tik dėl pergalių, o dėl kilnaus tikslo – padėti tiems, kuriems to reikia labiausiai.
Turnyro metu surinktos lėšos bus skirtos fondo globojamų sergančių vaikų svajonėms išpildyti ir būtinai pagalbai užtikrinti.
