Mirė iš Tailando į Lietuvą pargabentas Deividas: pralaimėjo kovą su kasos uždegimu

Apie D. Šarkausko netektį feisbuke pranešė Abarčio S. Laidojimo paslaugų Gargžduose atstovai.
Socialiniame tinkle rašoma, kad atsisveikinti su velioniu galima gegužės 18 d. nuo 17 val. Gargždų bažnyčios didžiojoje šarvojimo salėje.
Šv. Mišios už D. Šarkauską bus aukojamos gegužės 19 d. 13 val. Gargždų bažnyčioje.
Urna su velionio palaikais bus palaidota Laugalių kapinėse. „Pagarbą išreikšti galite vienu gėlės žiedeliu“, – rašoma įraše.
Iš Tailando į Lietuvą
Primename, kad D. Šarkauskas, atostogaudamas Tailande su draugais, blogai pasijuto šių metų sausio 2-ąją, kai ėmė kamuoti labai stiprūs skrandžio skausmai. Vaistai, kuriuos lietuvis buvo su savimi atsivežęs, nepadėjo. Teko kviesti greitosios medicinos pagalbą ir vežti į ligoninę.
Po ilgo gydymo svečios šalies ligoninėje būklei pagerėjus, gegužės 6 d. jis buvo parskraidintas į Lietuvą.
„Po kelionės sūnus yra stebimas Santaros klinikų reanimacijoje. Paskui perkels į skyrių ir tęs gydymą. Medikai išėmė tracheostomą, įstatytą Tailande“, – kitą dieną po skrydžio namo portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė 31-erių vyro mama Renata.
Ilga dirbtinė koma
Tailando kurorto Patajos ligoninėje lietuviui maždaug du mėnesius buvo taikoma dalinė sedacija, t. y. medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas naudojant vaistus. Paskui buvo įvesta minėta tracheostoma (specialus vamzdelis, leidžiantis orui patekti tiesiai į plaučius, apeinant viršutinius kvėpavimo takus – aut. past.) ir mažinamas vaistų kiekis, kad Deividas nuolat nemiegotų.
„Po truputį gydytojai jį budindavo. Taip sūnus ir prabudo iš dirbtinės komos. Tačiau reanimacijoje jis buvo ilgai. Tik paskutines dvi savaites iki sugrįžtant į Lietuvą Deividas praleido bendrajame skyriuje. Laikas visada buvo įtemptas – kai jau atrodė, kad sūnui geriau, vis pakildavo temperatūra, vėl buvo skiriami antibiotikai. Kai sumokėjome dalį pinigų už medicininės komandos kelionę į Lietuvą kartu, jam taip pat pakilo temperatūra. Išsigandau ir pagalvojau: „Kas toliau“, bet sugrįžome“, – atviravo pašnekovė, pridurdama, kad kelionė iš Tailando buvo išties sudėtinga.
Šimtatūkstantinė skola
Pasak mamos, Deividas buvo visiškai sąmoningas – suprato, kas atsitiko, ir kad gydymas buvo tęsiamas taip ilgai, nes jį užklupusi liga – labai sunki. „Ne visi išgyvena“, – tada tarstelėjo Renata.
Gydymas Tailande šeimai jau atsiėjo apie 150 tūkst. eurų. Dar maždaug tiek pat liko nesumokėta. Su svečios šalies medikais dabar atsiskaitoma dalimis priklausomai nuo to, kiek į specialiai sukurtą paramos fondą suaukoja geros valios žmonės. Kai pinigų čia pradės stigti, Deivido mama buvo atvira – sūnui būtų tekę imti paskolą, kad sumokėtų už gydymą Tailande.
„Tailando gydytojai nebebuvo suinteresuoti, kad sūnus būtų gydomas ligoninėje, nes matė, jog nebeišgalime sumokėti už gydymą tiek, kiek iš pradžių“, – neslėpė moteris.
