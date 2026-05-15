Oficialiai atidarytas Jokšų tiltas: išsaugotas istorinis autentiškumas ir atvertos naujos galimybės

Įgyvendinant šį projektą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas autentiškumui, nes Jokšų tiltas – vienintelis, išlikęs po Antrojo pasaulinio karo, ir įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Todėl ir investicijos į šį kultūros paveldo objektą siekia beveik 1,2 mln. eurų. Tilto kapitalinio remonto darbai buvo vykdomi savivaldybės biudžeto lėšomis, o patvirtinus savivaldybės teiktą paraišką, Kultūros ministerija papildomai skyrė 118 tūkst. eurų tilto vertingųjų savybių restauravimui.
„Jokšų tilto atgimimas – tai ne tik sėkmingai užbaigtas infrastruktūros projektas, bet ir investicija į mūsų krašto istorinės atminties išsaugojimą. Šis tiltas yra vienintelis išlikęs tokio pobūdžio inžinerinio paveldo liudininkas prie Karaliaus Vilhelmo kanalo, todėl mūsų pareiga buvo jį prikelti naujam gyvenimui. Esame dėkingi partneriams – Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, Kultūros infrastruktūros centrui bei rangovams, kurių dėka išsaugojome visas unikalias ir autentiškas tilto savybes, sujungėme bendruomenes, atvėrėme naujas galimybes vietos gyventojams bei turizmui“, – teigė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Kapitalinio remonto metu įrengtos naujos gelžbetoninių polių atramos viduje, kraštinių atramų mazgai bei gelžbetoniniai sparnai, mediniai porankiai ir vielos tinklas ant esamų turėklų, sutvarkytos tilto prieigos. Atliekant tvarkybos darbus demontuotos tilto perdangos, restauruoti ir ištiesinti perdangų metaliniai elementai, restauruoti turėklai, atraminiai guoliai, atramos iš plytų ir akmens mūras. Taip pat įrengtas medinis tilto paklotas su atveriama dalimi laivų stiebams praleisti.
„Šiandien atgijęs Jokšų tiltas suteikia dar daugiau gyvybės ir patrauklumo Vilhelmo kanalui, sujungia Drevernos bei Svencelės maršrutus pėstiesiems, dviratininkams ir lengviesiems automobiliams bei atsiveria tiems, kurie mūsų kraštą pažįsta per vandenį. Būtent dėl pastarųjų ir įrengta tilto atveriama konstrukcija laivams praleisti. Tai reiškia, kad čia praplaukiantiems atsivers ne tik gražus istorinis peizažas, bet ir patogus, šiuolaikiškas maršrutas, gyva kultūrinė erdvė, kurioje malonu sustoti, pasigrožėti ir pajusti ypatingą pamario krašto dvasią. Džiaugiamės, kad investicijos leidžia kurti gyvą, veikiančią ir turistams patrauklią infrastruktūrą, kurioje dera istorija ir šiandienos poreikiai“ – džiaugėsi Klaipėdos rajono vicemerė Ligita Liutikienė.
Istorinio Jokšų tilto sutvarkymas – viena iš „Drevernos–Svencelės teritorijos tvari plėtra“ projekto dalių. Jau įpusėjo naujo šliuzo reguliatoriaus statybos Drevernos upės senvagėje, netrukus prasidės ir slipo įrengimo darbai Karaliaus Vilhelmo kanale. Taip pat savivaldybė yra paskelbusi konkursą rangovui dėl senosios Drevernos mokyklos pastato remonto. Sutvarkius pastatą, juo galės naudotis bendruomenė, jaunimas, vykti edukacijos ir įvairios kultūrinės veiklos. Beje, šiuo metu architektai rengia visos Drevernos–Svencelės teritorijos bendrąjį planą, todėl ateityje pamario krašto laukia tikrai dideli pokyčiai.
