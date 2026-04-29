Palangoje vėl lis Lietuvos auksu – nepraleiskite nepamirštamo Gintarinio savaitgalio

Legenda, kurią gali paliesti
Kiekvienas, kuris nors kartą dalyvavo Gintarinio savaitgalio pramogose, patvirtins, jog čia laukia ne šiaip renginys – tai nepamirštama patirtis ir puokštė gerų emocijų. Tris dienas kurortas tampa vieta, kur persipina istorija, gamta, sveikata ir kūryba, o visa tai sujungia vienas simbolis – lietuviškuoju auksu vadinamas gintaras.
Gintarinio savaitgalio širdimi taps Jūratės ir Kastyčio skveras, trumpam virsiantis legendiniais Jūratės gintaro rūmais. Čia skambės muzika, vyks edukacijos, kvepės jūra, o ore tvyros ypatinga pavasariška nuotaika.
Gintaras – ne tik papuošalas
Šis savaitgalis atskleis gintarą visomis spalvomis. Gintarinio savaitgalio svečiai sužinos apie jo gydomąsias ir sveikatinimo savybes, išbandys netikėtas panaudojimo formas – nuo kulinarijos iki edukacijų ar net pirtyje.
Šiemet bus siekiama naujo gintarinio rekordo – Gintarinėje pirtyje sušildyti net vieną toną gintarų. Skamba intriguojančiai? Būtent dėl to verta pamatyti savo akimis. Į Gintarinę pirtį, kurioje bus naudojama įvairių sveikatinimui skirtų gintaro priemonių, sušilti bus kviečiami visi Gintarai ir Gintarės bei sveriamas jų bendras svoris.
Pramogautojų dėmesio neabejotinai sulauks ir Gintarinių rekordų ekspozicija, kurioje bus pristatomi didžiausi pasaulyje gintariniai kūriniai: Gintarinis margutis, Gintarinė stinta, ilgiausias gintaro vėrinys ir gintarautojų surinktas Baltijos gintarų lobis.
Beje, ilgiausio gintarinio vėrinio istoriją pratęsti bei prie kasmet anaujinamo rekordo prisidėti galės visi norintieji – jau tapo tradicija miesto švenčių metu visus pageidaujančius pakviesti kartu verti bei dar pailginti ir taip jau rekordinį – 582 metrų ilgio – gintaro vėrinį.
Kur gimsta gintaro istorijos
Abejingų nepaliks ir didelio susidomėjimo kasmet sulaukianti patyriminė Amatų meistarnė. Čia meistrai atvers gintaro apdirbimo paslaptis, gyvai amatus pristatys keramikos, vario juvelyrikos, odos, metalo, medžio, karpinių, šiaudinių sodų, juostų audimo ir lėlių kūrimo meistrai. Palangos gintaro muziejus pristatys unikalią edukacinę programą.
Tad Amatų meistarnė taps puiki proga ne tik pamatyti, bet ir pajusti, kiek kruopštumo, kantrybės ir meilės slypi kiekviename rankų darbo kūrinyje.
Gintaro rinkimo čempionatas
Dar daugiau geros nuotaikos, o taip pat sportinio azarto įneš tradicinis, keturioliktasis Lietuvos gintaro rinkimo čempionatas – smagios varžytuvės, kasmet suburiančios tiek entuziastus, tiek smalsuolius.
Šio čempionato dalyviams paplūdimyje bus įrengta aštuoniolika gintaro rinkimo zonų, kurių kiekvienoje bus imituotas natūralus paplūdimio fragmentas – smėlis bus sumaišytas su jūros išmetamais dumbliais, pagaliukais, akmenukais ir kitomis sąnašomis, ir kiekvienoje iš šių zonų bus paberta gintarų. Čempionato dalyviai per nustatytą laiką turės kuo švariau surinkti kuo didesnį kiekį čia išbarstyto vadinamojo Lietuvos aukso. Organizatoriai neabejoja – azarto netrūks nei dalyviams, nei žiūrovams.
O norintys ramesnių varžytuvių, kaip ir kasmet, bus kviečiami dalyvauti gražiausio gintarinio papuošalo rinkimuose. Tad pasidabinti gintarais, einant į šią smagią šventę, tikrai verta.
Gintaro lietus
Tačiau bene labiausiai laukiamas šventinio savaitgalio momentas neabejotinai bus gintaro lietus. Ties Palangos tiltu Bangpatys pažers gintarą, o visi norintys galės išbandyti savo sėkmę ir tapti tikrais gintarautojais. Pagauti gintaro gabalėlius tiesiog ore ar surinkti kuo daugiau nukritusių į pajūrio smėlį ar jūros bangas – smagi atrakcija tiek mažiems, tiek ir vyresniesiems.
Gintarinio savaitgalio metu planuojama išbarstyti apie 30 kilogramų vadinamojo Lietuvos aukso, tad gintarų užteks visiems – tiek norintiems pajusti šių sakų gabaliukų rinkimo malonumą, tiek ir planuojantiems lauktuves namuose likusiems artimiesiems bei bičiuliams.
Muzika, skoniai ir staigmenos
Šventinę nuotaiką kurs ir populiari muzikinė programa – šeštadienį, gegužės 9 d., Jūratės ir Kastyčio skvere koncertuos Adrijus Alminas, Virgilijus Butkus, Deivis ir Renata Norvilai.
Visą savaitgalį Palangoje šurmuliuos ir Gintaro bei amatų mugė, kurioje dalyvaus krašto ir užsienio gintaro meistrai, tautinių amatų kūrėjai bei kulinarinio paveldo puoselėtojai.
Prie Gintarinio savaitgalio staigmenų besijungiančios Palangos kavinės ir restoranai palangiškius ir kurorto svečius vilios gintarinėmis interpretacijomis – netikėtais skoniais ir ypatingais pasiūlymais. Gintarinių staigmenų savo svečiams yra parengę ir kurorto viešbučiai.
O jei oras bus palankus, Palangos dangų papuoš ir Lietuvos karšto oro balionų čempionato „Birštono taurė“ organizatorių oro balionai – dar vienas reginys, kuris pavers savaitgalį nepamirštamu.
Ši gintarais sušildyta šventė kartu bus skirta meilės ir laisvės deivės Mildos dienai – laikui, kai žydint sodams norisi sakyti tik meilės žodžius, prisiliesti prie amžinojo meilės šaltinio ir būti kartu su žmonėmis, kuriuos mylime, kurių laukiame ir kuriems norime dovanoti šilumą. Tad gegužės 8–10 dienas verta pasižymėti savo kalendoriuose ir susiplanuoti šį savaitgalį praleisti gintarinėje Palangoje.
Programa
Gegužės 8–10 d.:
Šventinė mugė Vytauto gatvėje:
- gegužės 8 d. 12–20 val.;
- gegužės 9 d. 9–20 val.;
- gegužės 10 d. 9–16 val.
Patyriminė amatų meistarnė Jūratės ir Kastyčio skvere:
- gegužės 9 d. 12–19 val.;
- gegužės 10 d. 12–15 val.
Gegužės 9 d. Jūratės ir Kastyčio skvere:
13 val. – šventės atidarymas. Ilgiausio gintaro karolių vėrimo pradžia. Patyriminės Amatų meistarnės veiklų ir Gintarinės pirties pristatymas.
13.30 val. – Adrijaus Almino koncertas.
14.30 val. – XIV Lietuvos gintaro rinkimo čempionatas prie jūros tilto.
15 val. – Gražiausio gintarinio papuošalo konkursas.
15.30 val. – Virgilijaus Butkaus koncertas.
16.30 val. – Bangpatys barstys gintarą prie jūros tilto.
17 val. – Deivio ir Renatos Norvilų koncertas.
18 val. – ilgiausių gintaro karolių vėrimo pabaiga ir ilgio matavimas.
Renginys viešas ir nemokamas.
Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Atvaizdai gali būti naudojami šventės viešinimo informacijoje.
Organizatoriai pasilieka teisę pildyti ir koreguoti programą.
Organizatoriai: asociacija „Stintų ordinas“.
Rėmėjas – Palangos miesto savivaldybė.
Partneriai – Palangos gintaro muziejus, Palangos kultūros centras, Palangos viešbučių ir restoranų asociacija, Palangos turizmo informacijos centras, VšĮ „Palangos stinta“.
