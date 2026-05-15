Po septyniolikos metų – skundas dėl išpuoselėto gėlyno

Puoselėja savo lėšomis
Prie Taikos prospekto 133-iojo namo, šalia darželio „Žiburėlis“, daugelį metų gyventojų akis traukia spalvingas darželis, kurį savo rankomis puoselėja vietos gyventoja Svetlana.
Čia žydi gėlės, auga krūmai, pro šalį einantys žmonės neretai stabteli pasigrožėti kruopščiai prižiūrėta aplinka.
Pasak Smiltelės seniūnaičio Mariaus Bagdonavičiaus, ši vieta tapo kur kas daugiau nei paprastu gėlynu.
„Šį jaukų ir spalvingą kampelį net septyniolika metų savo rankomis puoselėja aktyvi bendruomenės narė Svetlana. Čia žydi gėlytės, auga krūmai, o darželio vaikai ateina ne tik pasigrožėti, bet ir pasimokyti apie gamtą – stebi augalus, ieško vabaliukų, pažįsta gyvąją aplinką“, – pasakojo seniūnaitis.
Anot M. Bagdonavičiaus, svarbiausia tai, kad visas grožis kuriamas pačios moters lėšomis ir pastangomis.
„Tokie kampeliai kuria jaukumą, šypsenas ir primena, kad graži aplinka prasideda nuo vieno žmogaus noro padaryti ką nors gero kitiems“, – teigė M. Bagdonavičius.
Kažkas pasiskundė
Vis dėlto paaiškėjo, kad prieš mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybė sulaukė skundo dėl šio gėlių darželio.
Kaip pasakojo seniūnaitis, problema kilo todėl, kad gėlės sodinamos valstybei priklausančioje žemėje. Dėl to buvo inicijuota galimybė svarstyti gėlyną panaikinti.
Tokia žinia papiktino dalį gyventojų, kurie neslepia – sunku suprasti, kodėl užkliuvo vieta, kuri tiek metų buvo puoselėjama iš geros valios.
„Aš manau, kad ši moteris užkliuvo tam žmogui, kuris nieko nemyli, nieko nevertina, nekenčia ir nieko gero nėra niekam padaręs. Tai tik bloga linkintis skundikas“, – atviravo vietinė gyventoja Aida.
Kas pateikė skundą – nežinoma, tačiau manoma, kad tai padarė kažkas iš vietos gyventojų.
„Manau, ne vienas vaikas, senjoras ar gyventojas, eidamas pro šalį, bent akimirkai sustoja ir pasigroži šiuo mažyčiu rojaus kampeliu. Tačiau panašu, kad kažkam jis užkliuvo ir pasirodė trukdantis“, – pažymėjo seniūnaitis M. Bagdonavičius.
Kol kas dar nenaikins
Pasak M. Bagdonavičiaus, situacija jau aptarta ir su miesto savivaldybės atstovais – aišku yra tai, kad bent kol kas gėlyno naikinti neketinama.
„Gerbiamas miesto meras tikrai pritaria tokiems gyventojų kuriamiems gėlynams. Bus tvarkomas rajonas, bet jau suderinau, kad šio gėlyno niekas neliestų. Greta esantis vaikų darželis taip pat neprieštarauja – kaip tik mažiesiems smalsu ir įdomu ten“, – aiškino M. Bagdonavičius.
Suderinau, kad šio gėlyno niekas neliestų.
Tačiau seniūnaitis neslėpė nusivylimo, kad vietoje bendruomeniškumo kartais atsiranda noras naikinti tai, kas kuriama iš širdies.
„Nejaugi geriau vietoje tokio grožio padaryti automobilių stovėjimo aikštelę?“ – retoriškai klausė jis.
Gyventojai viliasi, kad mažasis gamtos kampelis ir toliau liks kvartalo dalimi bei džiugins tiek vaikus, tiek suaugusiuosius.
Reikia pateikti prašymą
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų 2022 m. kovo 24 d., sprendimo 21 punktu, fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys sodinti želdinius ar įveisti žolinius augalus savivaldybės teritorijoje, privalo pateikti savivaldybės administracijai prašymą pritarti apželdinimo projektui (schemai), užpildytą pagal nustatytą formą.
Klaipėdos savivaldybės Urbanistikos skyriaus kraštovaizdžio architektės Aurelijos Jankauskaitės-Bukantienės teigimu, konkretus prašymas dėl gėlyno prie Taikos pr. 133 daugiabučio šiuo metu yra nagrinėjamas.
„Apželdinimo schemoje turi būti nurodytos planuojamų sodinti želdinių rūšys ir jų sodinimo atstumai iki pastatų, kitų statinių bei požeminių tinklų. Jei medžius ar krūmus numatoma sodinti požeminių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti šių tinklų savininkų ar valdytojų pritarimą. Sodinant želdinius prie daugiabučio namo taip pat reikalingas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos, t. y. daugiau kaip 50 proc., pritarimas“, – paaiškino A. Jankauskaitė-Bukantienė.
Anot atstovės, pagal Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisykles, patvirtintas 2022 m. sausio 18 d., aukštesni nei dviejų metrų krūmai turi būti sodinami ne arčiau kaip 2,5 m nuo daugiabučio namo sienų su langais, o kiti krūmai – ne arčiau kaip 1,5 m.
Taip pat privaloma vadovautis taisyklių priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens rašytinio sutikimo.
Prašymo formą galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu per savivaldybės paslaugų portalą.
A. Jankauskaitės-Bukantienės teigimu, savivaldybė ir anksčiau yra gavusi panašių skundų.
„Gavus tokio pobūdžio skundus, visais atvejais gyventojai buvo raginami nustatyta tvarka kreiptis į savivaldybės administraciją dėl želdinių įrengimo suderinimo“, – pažymėjo ji.
Naujausi komentarai