Radiniai prie krantinių stebina

Šiukšlių rinkimo akcija šį kartą vyko Skirvytės antrosios ir trečiosios krantinių kirtimų pakrantėje.
Kaip pasakojo Šilutės rajono savivaldybės seniūnė Dalia Drobnienė, tokie vaizdai jau nebestebina – atliekos renkamos kone kasdien.
„Jau daug metų renkame šiukšles ir randame pačių įvairiausių atliekų. Turiu sukaupusi visą nuotraukų biblioteką, kiek šiukšlių esame surinkę per daugybę metų. Kokių tik šiukšlių mes randame – plastiko atliekų, padangų, netgi besimėtančių prezervatyvų, o šįkart nustebino rasta palapinė“, – pasakojo D. Drobnienė.
Anot seniūnės, aplinkos tvarkymas Rusnėje vyksta dažnai, tačiau skaudu matyti, kad gamtoje vis dar paliekama tiek daug atliekų.
Nors teritorijos reguliariai valomos, po kurio laiko jose vėl atsiranda naujų šiukšlių.
Seniūnė džiaugėsi, kad prie aplinkos tvarkymo prisideda ir bendruomenės nariai – žmonės nelieka abejingi, rūpinasi savo krašto švara.
„Šį darbą daro seniūnijos žmonės ir kai kurie bendruomenės nariai, kurie tam turi laiko. Taip pat prie mūsų prisijungia ir vienas žvejys, kadangi tada, kai pabaigiame rinkti šiukšles saloje, mes plaukiame į kitas salas, esančias prie marių, kol dar nepakilusi žolė. Tada, parvežus visą „džiaugsmą“, atliekas mes atsakingai rūšiuojame“, – teigė D. Drobnienė.
Rusnės pakrantėse randamos šiukšlės primena, jog gamta kai kuriems vis dar yra ne poilsio vieta, o sąvartynas.
