 Savivaldybei svarbi gyventojų nuomonė: ką rinktis – kompromisą ar kovą?

2026-05-18 13:32 diena.lt inf.

Kultūros paveldo departamentas pateikė atsakymą dėl Šilutės tilto spalvos. Atlikus tyrimus nuspręsta nepritarti geltonos spalvos išsaugojimui, todėl Šilutės rajono savivaldybė klausia gyventojų nuomonės, kokį sprendimą šioje situacijoje reikėtų priimti.

Gyventojams siūlomi du sprendimo būdai. Galima bandyti išsaugoti geltoną tilto spalvą, nors dėl to sulėtėtų atliekami darbai ir tiltas būtų uždarytas ilgesnį laiką. Taip pat siūlomas kompromisas – pilka spalva, tačiau tamsiuoju paros metu tiltas būtų apšviečiamas geltona šviesa.

„Per daugelį metų geltonas tiltas tapo mūsų miesto simboliu – daug kas jį ir vadina geltonuoju tiltu.

Todėl šiandien turime apsispręsti, kokiu keliu einame toliau.

Pirmas kelias – toliau aktyviai ginti geltonos tilto spalvos išsaugojimą: protestais, viešomis akcijomis, papildomais kreipimaisis ar kitomis priemonėmis. Tačiau turime aiškiai suprasti ir rizikas – tai gali reikšti naujus derinimus, ginčus, neaiškumą, galimą darbų stabdymą ir dar ilgesnį laiką, kai tiltas liktų uždarytas.

Antras kelias – rinktis kompromisą: tiltas nudažomas pilka spalva, kaip reikalauja paveldosauga, o vakare ir naktį įjungiamas geltonas tilto apšvietimas, kad išliktų geltonojo tilto simbolis“, – rašoma pranešime.

Akcentuojama, kad kiekviena nuomonė svarbi, todėl raginama ją išsakyti.

