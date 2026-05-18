Savivaldybei svarbi gyventojų nuomonė: ką rinktis – kompromisą ar kovą?

Gyventojams siūlomi du sprendimo būdai. Galima bandyti išsaugoti geltoną tilto spalvą, nors dėl to sulėtėtų atliekami darbai ir tiltas būtų uždarytas ilgesnį laiką. Taip pat siūlomas kompromisas – pilka spalva, tačiau tamsiuoju paros metu tiltas būtų apšviečiamas geltona šviesa.
„Per daugelį metų geltonas tiltas tapo mūsų miesto simboliu – daug kas jį ir vadina geltonuoju tiltu.
Todėl šiandien turime apsispręsti, kokiu keliu einame toliau.
Pirmas kelias – toliau aktyviai ginti geltonos tilto spalvos išsaugojimą: protestais, viešomis akcijomis, papildomais kreipimaisis ar kitomis priemonėmis. Tačiau turime aiškiai suprasti ir rizikas – tai gali reikšti naujus derinimus, ginčus, neaiškumą, galimą darbų stabdymą ir dar ilgesnį laiką, kai tiltas liktų uždarytas.
Antras kelias – rinktis kompromisą: tiltas nudažomas pilka spalva, kaip reikalauja paveldosauga, o vakare ir naktį įjungiamas geltonas tilto apšvietimas, kad išliktų geltonojo tilto simbolis“, – rašoma pranešime.
Akcentuojama, kad kiekviena nuomonė svarbi, todėl raginama ją išsakyti.
