Sumenko „Nemuno aušros“ frakcija

Klaipėdos miesto tarybos posėdyje tarybos narys K. Bartininkas posėdžio pradžioje paskelbė apie pasitraukimą iš „Nemuno aušros“ frakcijos.
„Informuoju, kad pasitraukiu iš partijos „Nemuno aušra“ narių ir nuo 2026 m. balandžio 30 d. pasitraukiu iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos frakcijos „Nemuno aušra“ sudėties. Pareiškiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje veiklą tęsiu kaip tarybos narys, nepriklausantis jokiai savivaldybės tarybos narių frakcijai ir grupei. Taip pat pareiškiu, kad toliau dirbsiu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos daugumoje, įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos daugumos 2023–2027 m. koalicinę veiklos programą“, – pareiškė K. Bartininkas.
32 metų politikas į tarybą išrinktas pagal partijos „Laisvė ir teisingumas“ sąrašą.
Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktuose dokumentuose K. Bartininkas tuomet nurodė, kad yra nepartinis.
Tačiau 2023 m. lapkritį, susikūrus naujai partijai „Nemuno aušra“, politikas veikiausiai tapo jos nariu, nes dabar paskelbė išstojantis iš šios partijos.
Klaipėdietis baigė Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, vadovauja privačiai kompanijai.
K. Bartininkui pasitraukus iš „Nemuno aušros“ frakcijos, antra pagal dydį Klaipėdos miesto tarybos frakcija sumenko iki šešių narių.
