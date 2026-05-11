Tailande ligos pakirstas Deividas grįžo namo: įvykusio stebuklo kaina – šimtatūkstantinė skola

„Po kelionės sūnus yra stebimas Santaros klinikų reanimacijoje. Paskui perkels į skyrių ir tęs gydymą. Medikai išėmė tracheostomą, įstatytą Tailande“, – ketvirtadienį portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė 31-erių vyro mama Renata.
Ilga dirbtinė koma
Tailando kurorto Patajos ligoninėje lietuviui maždaug du mėnesius buvo taikoma dalinė sedacija, t. y. medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas naudojant vaistus. Paskui buvo įvesta minėta tracheostoma (specialus vamzdelis, leidžiantis orui patekti tiesiai į plaučius, apeinant viršutinius kvėpavimo takus – aut. past.) ir mažinamas vaistų kiekis, kad Deividas nuolat nemiegotų.
„Po truputį gydytojai jį budindavo. Taip sūnus ir prabudo iš dirbtinės komos. Tačiau reanimacijoje jis buvo ilgai. Tik paskutines dvi savaites iki sugrįžtant į Lietuvą Deividas praleido bendrajame skyriuje. Laikas visada buvo įtemptas – kai jau atrodė, kad sūnui geriau, vis pakildavo temperatūra, vėl buvo skiriami antibiotikai. Kai sumokėjome dalį pinigų už medicininės komandos kelionę į Lietuvą kartu, jam taip pat pakilo temperatūra. Išsigandau ir pagalvojau: „Kas toliau“, bet sugrįžome“, – atviravo pašnekovė, pridurdama, kad kelionė iš Tailando buvo išties sudėtinga.
Šimtatūkstantinė skola
Šiuo metu, pasak mamos, Deividas yra visiškai sąmoningas – supranta, kas atsitiko, ir kad gydymas tęsiamas taip ilgai, nes jį užklupusi liga – labai sunki. „Ne visi išgyvena“, – tarstelėjo Renata.
Gydymas Tailande šeimai jau atsiėjo apie 150 tūkst. eurų. Dar maždaug tiek pat liko nesumokėta. Su svečios šalies medikais dabar atsiskaitoma dalimis priklausomai nuo to, kiek į specialiai sukurtą paramos fondą suaukoja geros valios žmonės. Kai pinigų čia pradės stigti, Deivido mama atvira – sūnui teks imti paskolą, kad sumokėtų už gydymą Tailande.
„Tailando gydytojai nebebuvo suinteresuoti, kad sūnus būtų gydomas ligoninėje, nes matė, jog nebeišgalime sumokėti už gydymą tiek, kiek iš pradžių“, – neslėpė moteris.
Namo lydėjo medikai
Pastaruoju metu Tailande Deividui buvo atliekamos ir reabilitacijos procedūros. Vyras pratintas vaikščioti, sėdėti. Todėl kelionei į Lietuvą pasirinktas komercinis reisas, o ne specialus medicininis lėktuvas, kurio paslaugos būtų kainavę gerokai brangiau. „Skridome verslo klase, nes ten yra galimybė kėdes paversti gulimomis“, – paaiškino Renata.
Rimanto Kaukėno paramos grupė gegužės 7-ąją feisbuke skelbė, kad bendra lietuvio transportavimo į Lietuvą suma siekė 31 650,69 euro. „Deivido kelionė namo pareikalavo ne tik didžiulės stiprybės, bet ir nuolatinės profesionalų priežiūros. Visos kelionės metu jo būklę nuolat stebėjo medikų komanda, buvo naudojama skrydžiui pritaikyta medicininė įranga, specialiai pritaikytas medicininis transportas, o Deividui užtikrinta gulima, intensyvios priežiūros reikalaujanti būklė per visą pargabenimo kelią“, – dalijamasi socialiniame tinkle.
Lietuvio mamos teigimu, kai sūnus buvo perduotas į Lietuvos medikų rankas, nuspręsta, kad jis po truputį gali mėginti savarankiškai valgyti. Tuo tarpu Tailande gydymas buvo kitoks – savarankiškai valgyti nebuvo leista, vandeniu tebuvo suvilgomos Deivido lūpos.
„Sūnus dabar labai užsisklendęs savyje. Labai daug mąsto. Jam sunku psichologiškai. Reikės daug laiko, kol atsistatys“, – pokalbį jautriai baigė Renata.
Žvilgsnis į niekur
Primename, kad Deividas, atostogaudamas Tailande su draugais, blogai pasijuto šių metų sausio 2-ąją, kai ėmė kamuoti labai stiprūs skrandžio skausmai. Vaistai, kuriuos lietuvis buvo su savimi atsivežęs, nepadėjo. Teko kviesti greitosios medicinos pagalbą ir vežti į ligoninę.
„Vienintelis mano bendravimas su Deividu dabar – tiesiog buvimas šalia. Viliuosi, kad jis tai jaučia ir girdi. Kai prisiliečiu, kartais sūnus pramerkia akis, bet atrodo, kad jo žvilgsnis – kažkur pro šalį...“ – tada kalbėdama su portalo kauno.diena.lt žurnalistais graudinosi mama Renata.
Norintys ir galintys prisidėti prie Deivido gydymo, gali tai padaryti.
Gavėjas: D. Šarkausko paramos fondas
Sąsk. nr.: LT687300010200188596
Paskirtis: parama
