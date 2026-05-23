Vasara dar nesiskubina

Šiandien pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, be lietaus, oro temperatūra sieks 14–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį laikysis pietvakarių, vakarų vėjas, 5–10 m/s, dieną – vakarų, sustiprėsiantis iki 12 m/s. Naktį prognozuojamas rūkas ir nedidelis lietus, dieną be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį – 9–11 laipsnių šilumos, dieną – plius 13–15 laipsnių.
Pirmadienio naktį pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną vyraus vakarų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s. Be lietaus, oro temperatūra naktį – 8–10 laipsnių šilumos, dieną – plius 13–15 laipsnių.
Antradienio naktį išliks vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kuris kiek sustiprės ir gūsiuose sieks iki 15 m/s, dieną – vakarų vėjo gūsiai bus 15–17 m/s. Be lietaus, naktį temperatūra – 9–11 laipsnių šilumos, dieną – plius 12–14 laipsnių.
Trečiadienį visą parą išliks vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 8–13 m/s, gūsiai – 15–18 m/s. Be žymesnio lietaus, temperatūra naktį – 8–10 laipsnių šilumos, dieną – plius 11–13 laipsnių.
Ketvirtadienį vyraus gūsingas šiaurės vakarų vėjas (naktį gūsiai – 15 m/s, dieną – 15–17 m/s), naktį be žymesnio lietaus, dieną – be lietaus. Oro temperatūra naktį – 6–8 laipsniai šilumos, dieną – plius 8–10 laipsnių.
Penktadienį išliks šiaurės vakarų vėjas, naktį gūsiai sieks 15 m/s, dieną – 15–17 m/s. Naktį be lietaus, temperatūra naktį 7–9 laipsniai šilumos, dieną – plius 11–13 laipsnių.
Kitą savaitgalį prognozuojamas vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių vėjas. Šeštadienio naktį – nedidelis lietus, sekmadienį – be žymesnio lietaus. Kito savaitgalio naktimis prognozuojama 7–9 laipsniai šilumos, dienomis – plius 13–15 laipsnių.
Sinoptikai teigia, kad oras šyla labai lėtai, tačiau tikimasi, kad šilumos sulauksime jau netrukus.
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