VLG įmonių grupė įtvirtina pažangą tvarios laivybos srityje

73,3 m ilgio ir 14,3 m pločio hibridinį keltą VLG įmonių grupei priklausanti „Vakarų Baltijos laivų statykla“ stato Norvegijos užsakovui „Torghatten Nord AS“. Laivas, skirtas keleivių, transporto priemonių ir krovinių gabenimui tarp Norvegijos salų, bus varomas elektra, o prireikus – ir tradiciniu kuru. Projektas įgyvendinamas „iki rakto“, bendradarbiaujant su „Norwegian Ship Design“, prie jo prisideda beveik visos VLG grupės įmonės.
Gegužės 8 d. nuleidus laivą į Kuršių marias, toliau tęsiami jo įrengimo darbai, atliekami sistemų funkciniai bandymai ir pasirengimas eksploatacijai.
Greta šio reikšmingo įvykio, pasiekė žinia apie tarptautinį pripažinimą kompanijos „Sea-Cargo“ laivo „TRANS HAV“ modernizacijos projektui, kurį kartu su partneriais įgyvendino VLG grupės įmonė „Vakarų laivų remontas“. „Shippax Awards“ yra vieni svarbiausių apdovanojimų keltų, ro-ro ir kruizinių laivų segmente. Nuo 1996 m. jie teikiami išskirtiniams projektams, pasižymintiems inovatyviais sprendimais ir aukšta inžinerine verte.
„Įsitraukti į projektus, per kuriuos realizuojamos į aukščiausius laivybos standartus orientuotos vizijos, – jau savaime yra įvertinimas, už kurio rikiuojasi ištisi dešimtmečiai patirties, žinių ir užsitarnauta mūsų kaip patikimo industrinio partnerio reputacija. Šis apdovanojimas aiškiai parodo, kad Lietuvos jūrinė inžinerinė pramonė nuėjo įspūdingą kelią ir toliau ambicingai žengia pirmyn“, – pabrėžia VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.
Iš pagrindų atnaujintas „TRANS HAV“ ir dar vienas „Sea Cargo laivas „TRANS SOL“ – viena didžiausios apimties modernizacijos iniciatyvų Šiaurės Europos trumpųjų jūrinių maršrutų segmente.
Klaipėdoje šiuose laivuose įrengta 3 200 kv. m saulės panelių, sumontuoti rotorinių burių pagrindai, nauji optimizuoti sraigtai, azoto oksidų valymo sistemos, atlikti reikšmingi pagrindinių variklių ir valdymo sistemų atnaujinimai. Modernios baterijų sistemos leidžia mažinti apkrovos pikus, optimizuoti energijos paskirstymą ir užtikrinti sklandžią vėjo varomosios sistemos, pagrindinių variklių ir laivo elektros įrangos integraciją. Technologiniai sprendimai taip pat sudaro galimybę laivams prisijungti prie kranto elektros infrastruktūros.
Įgyvendinus modernizaciją, CO₂ emisijos vienai transportuojamai krovinių tonai sumažėjo 35 proc., o visame atnaujintame „Sea-Cargo“ laivyne – iki 50 proc.
