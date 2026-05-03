Apgadintas automobilis sukėlė diskusijas: klaipėdiečiai stebisi

Vienoje „Facebook“ grupėje klaipėdietis pasidalijo nuotrauka, kurioje užfiksuotas stipriai apgadintas automobilis – panašu, kad jis buvo apibarstytas miltais, o priekinis stiklas išdaužtas.
Gyventojai diskutavo, jog tai galėjo būti vandalizmo arba keršto atvejis.
Po įrašu netrūko komentarų – klaipėdiečiai stebėjosi tokiu elgesiu ir svarstė, kas skatina žmones niokoti svetimą turtą.
„Žmonės šiais laikais tikrai pavirto į gyvulius. Jei tai kerštas, ar būtinai automobilį reikia niokoti“, – komentavo vienas gyventojas.
Tačiau svetimo turto gadinimas negali būti pateisinamas jokiais motyvais.
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
