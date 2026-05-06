Chuliganiškai vairuojantiems motociklininkams – nemalonumai

Gegužės 3 d. apie 16.08 val. Klaipėdos rajone, magistraliniame kelyje A13 Klaipėda–Liepoja (3 km), pareigūnai užfiksavo du motociklų vairuotojus (BMW ir „Honda“), kurie pavojingai elgėsi kelyje, vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų kodekso protokolai. Minėti vairuotojai staigiai didino variklių sūkius ir kėlė motociklų priekinius ratus, taip sukeldami realų pavojų eismo, savo bei kitų asmenų saugumui, nes tokios transporto priemonės tampa sunkiai valdomos.
Tokiais veiksmais vairuotojai ne tik pažeidė Kelių eismo taisykles, bet ir demonstravo nepagarbą kitiems eismo dalyviams. Panašūs pavojingi manevrai buvo atliekami ir Klaipėdos mieste, kur patraukė pareigūnų dėmesį.
Motociklų vairuotojai netrukus buvo sustabdyti ir patraukti administracinėn atsakomybėn už chuliganišką vairavimą.
Policija primena, kad neatsakingi sprendimai gali kainuoti ne tik sveikatą ar gyvybę, bet ir užtraukti rimtas teisines pasekmes. Kiekvienas eismo dalyvis privalo elgtis atsakingai, gerbti kitus ir laikytis nustatytų taisyklių.
Klaipėdos apskrities policija informuoja, kad tokio pobūdžio pažeidimų kontrolė bus vykdoma ir toliau – pareigūnai aktyviai stebės eismą, fiksuos pažeidimus ir taikys įstatymų numatytas priemones pažeidėjams.
