Jaunuolių elgesys šokiravo gyventojus: šaudė pro langą?

Juo pasidalijusi moteris tvirtino, kad incidentas įvyko Bandužių gatvės 15-ajame name.
„Štai taip jaunuoliai šaudo į praeivius“, – rašė klaipėdietė.
Paviešintuose vaizduose matyti, kaip jaunuoliai stovi prie atviro daugiabučio lango ir, kaip įtariama, šaudo.
Vaizdo įrašuose girdėjosi ir šūvių garsai.
Feisbuko grupės „DNSB Bandužiai“ vaizdo įrašas.
Gyventojai komentaruose neslėpė pasipiktinimo dėl tokio elgesio.
Kai kurie žmonės teigė, kad problemos šiame name esą tęsiasi jau kurį laiką.
Gyventojai komentaruose rašė pastebintys niokojamą bendrą turtą, triukšmą bei netinkamą elgesį laiptinėse.
„Neužtenka, kad jie laiptinės liftą apspjaudo, daužo pašto dėžutes ir sienas. Jau buvo su tėvais kalbėta. Atrodo, jau buvo pasitaisę. Pasirodo, rado naują žaidimą“, – komentavo viena gyventoja.
Kiti klaipėdiečiai svarstė, kad toks elgesys gali baigtis nelaime.
„Tokie dar ir į gyvūnus šaudo“, – rašė vienas komentatorius.
Įrašas sulaukė nemažai reakcijų ir diskusijų tarp miestiečių. Gyventojai tikino besitikintys didesnio dėmesio tokiems incidentams bei ragino nepamiršti atsakomybės už savo veiksmus.
