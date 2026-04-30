Lagaminuose – ne asmeniniai daiktai, o kontrabandinės cigaretės

Muitinės kontrolės metu Lietuvos Respublikos piliečiui priklausančiame registruotame bagaže Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai aptiko 50 blokų (500 pakelių) cigarečių „Winston Blue“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka – banderolėmis. Abu asmens lagaminai buvo prikrauti nelegalių cigarečių pakelių, asmeniniams daiktams vietos beveik neliko.
Keleivis paaiškino, kad rūkalus pirko turgavietėje, tačiau jokių dokumentų, patvirtinančių privalomų mokesčių sumokėjimą, nepateikė. Nelegalios cigaretės sulaikytos, jų bendra vertė siekia 2 530 eurų. Piliečiui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Muitinės pareigūnai primena gyventojams nepirkti nelegaliai parduodamų tabako gaminių.
Oro uostuose tikrinamas tiek rankinis, tiek registruotas bagažas, todėl keliautojai raginami atsakingai pasiruošti kelionei ir laikytis galiojančių teisės aktų. Siekiant išvengti nemalonių situacijų, rekomenduojama:
- nevežti prekių be privalomų banderolių ar dokumentų, patvirtinančių mokesčių sumokėjimą, ypač tabako gaminių ir alkoholio;
- pasitikrinti leidžiamus gabenti prekių kiekius vykstant į kitas Europos Sąjungos ar trečiąsias šalis bei grįžtant iš jų;
- prieš kelionę susipažinti su muitų ir oro uosto taisyklėmis.
