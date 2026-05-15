Moters smurtas ir mirusio vyro namuose rastas ginklas: Telšių apskrities pareigūnams darbo netrūko

Policijos departamento duomenimis, Muziejaus gatvėje esančiuose namuose moteris, tvarkydama mirusio vyro kambarį, ketvirtadienį rado dėžutę, kurioje buvo į pistoletą panašus daiktas ir septyniolika šovinių.
Radinius paėmė policijos pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Telšių rajone užregistruotas smurto atvejis – moteris, kaip įtariama, smurtavo prieš mažametį berniuką. Įtariamoji, gimusi 1969 metais, smurtavo namuose Degaičių kaime prieš septynerių metų vaiką. Įvykio laikas ir data dar tikslinami.
Informacija apie įvykį iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus gauta gegužės 11 d. Moteris sulaikyta ir apklausta nebuvo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Dar vienas įvykis fiksuotas mieste vykusioje šventėje – apvirtus batutui, susižeidė du mažamečiai.
