Po netinkamo elgesio rezervate vyras puolė teisintis – „nieko čia tokio“

Gegužės 19 d. Naglių gamtiniame rezervate žmogus buvo įėjęs į rezervato pievos teritoriją su šunimi. Vyras keturkojo išmatas surinko į plastikinį maišelį, kurį iškart sviedė į tolį.
„Vyras teigė, kad šis maišiukas yra suyrantis, tad nieko čia tokio. Per metus Naglių gamtinio rezervato mokomajame take apsilanko tūkstančiai lankytojų. Kaip atrodytų rezervatas, jei kiekvienas paliktume po maišiuką su šunų išmatomis?“ – klausė Kuršių nerijos nacionalinis parkas.
Naglių gamtiniame rezervate išeiti už mokomojo tako ribų – griežtai draudžiama. Privaloma laikytis lankymo taisyklių. Rezervatas – gamtos namai, todėl Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija ragina elgtis pagarbiai.
„Kodėl negaliu lakstyti kopomis, šokinėti nuo šlaitų? Neapdairus elgesys gali sukelti nepataisomų kraštovaizdžio pokyčių. Ištrypus augalus, vėjas išpusto smėlį, o po kiekvieno nusileidimo stačiu šlaitu žemyn nušliaužia kelios jo tonos. Taip kopos žemėja, reljefas susilygina.
Ar galiu vaikščioti ten, kur nematau saugomų rūšių ir reljefo formų? Ne. Mus supanti gamta kur kas gyvesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, o pati trapiausia ir jautriausia jos dalis – nematoma. Vėjo supustytose smėlio bangelėse tūno skruzdžių liūtai, striksi pajūriniai šokliai, slepiasi smėlinės auslindos, o dirvoniniai kalviukai ir jūriniai ereliai, nematydami žmonių, čia jaučiasi saugūs.
Ar mokomajame take yra šiukšliadėžės? Ne. Šiame take šiukšliadėžių nėra, o lankytojų labai prašome išsinešti viską, ką atsinešėte su savimi – palikite gamtą tokią, kokią ją radote“, – rašoma direkcijos pranešime.
Kaip nurodo Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio 7 dalis, gamtinių rezervatų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 150 eurų.
