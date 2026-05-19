 Skubus tarnybų iškvietimas į Klaipėdos uostą: įtartinas dėžes išsivežė „Aro“ pareigūnai

Skubus tarnybų iškvietimas į Klaipėdos uostą: įtartinas dėžes išsivežė „Aro“ pareigūnai

2026-05-19 16:31
Brigita Juodelytė

Antradienio rytą Klaipėdos uosto teritorijoje esančios bendrovės „Klasco“ darbuotojams įvarė nemažai baimės. Įtartinas radinys uosto įmonės sandėlyje ties Naująja Uosto gatve privertė imtis skubių saugumo priemonių ir kviesti specialiąsias tarnybas.

Į uostą skubėjo „Aro“ išminuotojai

Pranešimą apie galimą pavojų Klaipėdos policija gavo gegužės 19 dieną, apie 10.35 val. Buvo pranešta, kad uosto įmonės teritorijoje aptiktos kelios dėžės, kuriose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų.

Nors uostamiestyje specialusis planas „Skydas“ įvestas nebuvo, į įvykio vietą nedelsiant išskubėjo Klaipėdos policijos ekipažai bei Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. 

„Aro“ pareigūnai įtarimų sukėlusius objektus saugiai išsivežė ekspertizei.

„Aras“ pareigūnai
„Aras“ pareigūnai / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Tikrasis dėžių turinys – visai ne sprogmenys

Netrukus po incidento situaciją suskubo pakomentuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kuri nuramino visuomenę ir išsklaidė bet kokias kalbas apie uoste tykojusį pavojų.

Paaiškėjo, kad operatyviai sureagavę specialistai ir darbuotojai tiesiog apsidraudė, o realios grėsmės nebuvo.

Radiniai pavojaus nekelia.

Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas / T. Biliūno/ BNS nuotr.

„Klaipėdos uoste, vienoje iš įmonių aptikti ne sprogmenys. Dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti skirtos priemonės. Radiniai pavojaus nekelia“, – oficialiai informavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Nors šįkart uostamiestyje kilęs aliarmas buvo melagingas, tarnybos pabrėžia, kad uosto teritorijoje saugumo reikalavimai yra itin griežti, todėl į bet kokį įtartiną radinį visada reaguojama maksimaliai rimtai.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos uostas
KLASCO
Aras
išminuotojai
įtartinas radinys
Naujoji uosto gatvė
Klaipėdos policija
policija
uosto direkcija
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
dėžės
sprogmenys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų