Skubus tarnybų iškvietimas į Klaipėdos uostą: įtartinas dėžes išsivežė „Aro“ pareigūnai

Į uostą skubėjo „Aro“ išminuotojai
Pranešimą apie galimą pavojų Klaipėdos policija gavo gegužės 19 dieną, apie 10.35 val. Buvo pranešta, kad uosto įmonės teritorijoje aptiktos kelios dėžės, kuriose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų.
Nors uostamiestyje specialusis planas „Skydas“ įvestas nebuvo, į įvykio vietą nedelsiant išskubėjo Klaipėdos policijos ekipažai bei Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai.
„Aro“ pareigūnai įtarimų sukėlusius objektus saugiai išsivežė ekspertizei.
Tikrasis dėžių turinys – visai ne sprogmenys
Netrukus po incidento situaciją suskubo pakomentuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kuri nuramino visuomenę ir išsklaidė bet kokias kalbas apie uoste tykojusį pavojų.
Paaiškėjo, kad operatyviai sureagavę specialistai ir darbuotojai tiesiog apsidraudė, o realios grėsmės nebuvo.
„Klaipėdos uoste, vienoje iš įmonių aptikti ne sprogmenys. Dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti skirtos priemonės. Radiniai pavojaus nekelia“, – oficialiai informavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
Nors šįkart uostamiestyje kilęs aliarmas buvo melagingas, tarnybos pabrėžia, kad uosto teritorijoje saugumo reikalavimai yra itin griežti, todėl į bet kokį įtartiną radinį visada reaguojama maksimaliai rimtai.
