 Alytaus kalėjime kilo gaisras: nuteistieji griebėsi provokacijų?

2026-05-19 16:54 diena.lt inf.

Sekmadienio vakarą Alytaus kalėjime kilo gaisras. Feisbuke paplitusiame įraše apie šį įvykį sėjama panika dėl tariamos kolektyvinės savižudybės. Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT) pateikė daugiau detalių apie incidentą. Neatmetama, kad tai – nuteistųjų provokacija. Įvardijo ir galimą tokio jų elgesio priežastį.

Įrašu apie įvykį minėtame socialiniame tinkle pasidalijo asociacija „Kalinių sąjunga“. Čia teigiama, kad vėlų gegužės 17-osios vakarą Alytaus kalėjime esančiose kamerų tipo patalpose įsiplieskė gaisras. Antrojoje kameroje, kur laikomi keturi nuteistieji, „atsirado dūmų, ugnies židinys“. 

„Kamerų tipo patalpose laikomi kaliniai buvo evakuoti į pasivaikščiojimo kiemelius, pareigūnai naudojosi dujokaukėmis. Kaip teigiama, prieš kalinius minėtoje kameroje jau kurį laiką buvo naudojamas psichologinis smurtas. Tad minimas dūmų židinys siejamas su bandymu galimai kolektyvinei savižudybei“, – detalizuojama „Kalinių sąjungos“ įraše.

Apie šią situaciją Alytaus kalėjime „Kauno dienos“ žurnalistams pasiteiravus LKT direktoriaus Mindaugo Kairio, jis teigė, kad informacija apie įvykį – žinoma. 

„Nuteistieji užkišo už grotų ir padegė čiužinį. Kalėjimo pareigūnai jį užgesino gesintuvu“, – sakė LKT vadovas.

Pasak jo, tokius nuteistųjų veiksmus kaip pastarasis galima vertinti kaip manipuliaciją. Dažnu atveju manipuliuoti imamasi tada, kai kaliniams draudžiami daiktai tampa neprieinami. 

„Stipriai apribojome narkotikų patekimą į Alytaus kalėjimą. Todėl prasideda provokacijos. Panašu, kad nuteistieji negalėjo pasiekti tikslo, kad patektų psichotropiniai vaistai ar narkotikai“, – spėjo M. Kairys.

Po gaisro pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl padegimo.

