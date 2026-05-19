Alytaus kalėjime kilo gaisras: nuteistieji griebėsi provokacijų?

Įrašu apie įvykį minėtame socialiniame tinkle pasidalijo asociacija „Kalinių sąjunga“. Čia teigiama, kad vėlų gegužės 17-osios vakarą Alytaus kalėjime esančiose kamerų tipo patalpose įsiplieskė gaisras. Antrojoje kameroje, kur laikomi keturi nuteistieji, „atsirado dūmų, ugnies židinys“.
„Kamerų tipo patalpose laikomi kaliniai buvo evakuoti į pasivaikščiojimo kiemelius, pareigūnai naudojosi dujokaukėmis. Kaip teigiama, prieš kalinius minėtoje kameroje jau kurį laiką buvo naudojamas psichologinis smurtas. Tad minimas dūmų židinys siejamas su bandymu galimai kolektyvinei savižudybei“, – detalizuojama „Kalinių sąjungos“ įraše.
Apie šią situaciją Alytaus kalėjime „Kauno dienos“ žurnalistams pasiteiravus LKT direktoriaus Mindaugo Kairio, jis teigė, kad informacija apie įvykį – žinoma.
„Nuteistieji užkišo už grotų ir padegė čiužinį. Kalėjimo pareigūnai jį užgesino gesintuvu“, – sakė LKT vadovas.
Pasak jo, tokius nuteistųjų veiksmus kaip pastarasis galima vertinti kaip manipuliaciją. Dažnu atveju manipuliuoti imamasi tada, kai kaliniams draudžiami daiktai tampa neprieinami.
„Stipriai apribojome narkotikų patekimą į Alytaus kalėjimą. Todėl prasideda provokacijos. Panašu, kad nuteistieji negalėjo pasiekti tikslo, kad patektų psichotropiniai vaistai ar narkotikai“, – spėjo M. Kairys.
Po gaisro pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl padegimo.
