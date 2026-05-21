 Biržuose policijos persekiojamas automobilis nulėkė į griovį

girtas vairuotojas sulaikytas namuose
2026-05-21 08:53
Gytis Pankūnas (ELTA)

Biržuose trečiadienį policijos pareigūnai persekiojo neblaivaus vyro vairuojamą automobilį.

Biržuose policijos persekiojamas automobilis nulėkė į griovį / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 00.40 val. Biržuose, Respublikos gatvėje, policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW Passat“, kurio vairuotojas, padidinęs greitį, nuvažiavo.

Persekiojimo metu Biržų rajone, kelyje Papilys-Kvietkai-Vanaginė, automobilis nuvažiavo nuo kelio. Sulaikytas neblaivus (2,31 prom.) automobilio keleivis (gim. 1995 m.).

Tos pačios dienos rytą, apie 10 val., Biržuose, Vytauto gatvėje, namuose, rastas neblaivus (1,50 prom.) minėtą automobilį vairavęs vyras (gim. 1995 m.).

Dėl įvykio pradėta administracinė teisena.

