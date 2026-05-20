Buvusi Marijampolės tarybos narė Giraitytė-Juškevičienė nuteista „čekiukų“ byloje

Ankstesnis išteisinamasis nuosprendis panaikintas.
Nauju nuosprendžiu V. Giraitytei-Juškevičienei skirta 6 tūkst. eurų bauda bei trejiems metams uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Šis verdiktas įsigaliojo iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Nuteistoji Marijampolės rajono savivaldybei turės atlyginti 1 tūkst. 235 eurų turtinę žalą, nors jai buvo inkriminuota 2 tūkst. 131 euro žala.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Dariaus Valkavičiaus skundas patenkintas iš dalies, teisėjų kolegija nusprendė, kad išteisinamasis nuosprendis buvusiai politikei priimtas nepagrįstai.
„Išnagrinėtų įrodymų, taip pat ir papildomai išnagrinėtų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pakako apkaltinamojo nuosprendžio priėmimui. (..) Mes padarėme išvadą, kad byloje surinktų įrodymų, net ir netiesioginių, visuma paneigė apklaustų liudytojų, kurie, beje, buvo kaltinamosios artimieji giminaičiai arba jos draugai, parodymus. Jos sunaudoto kuro kiekio, kuris pagrįstai buvo kompensuotas ir nebuvo įtrauktas į kaltinimą, pilnai pakako savivaldybės tarybos narės veiklai“, – sakė teisėjas Linas Šiukšta.
Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 m. birželio mėn. iki 2020 lapkričio mėn. eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas V. Giraitytė-Juškevičienė suklastojo 15 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų ir telefono ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
„Nuteistoji tiesiog iš savo šeimos narių ar pažįstamų rinko kuro kvitus, juos pateikdavo ir nepagrįstai gaudavo kompensacijas“, – sakė teisėjas L. Šiukšta. Tačiau jis pripažino, kad iš kaltinimo buvo pašalintos nuteistosios sutuoktinio banko kortele įgytos kuro sumos.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) į bylą pateikė duomenis, kad Marijampolės rajono savivaldybės administracija sumokėjo už tris V. Giraitytės-Juškevičienės esą naudotus mobiliojo ryšio telefonus, tačiau paaiškėjo, kad dviem naudojosi jos artimieji – mama ir tėvas. Politikė sakė, kad jos tėvai nemokėjo naudotis išmaniosiomis technologijomis, todėl su tuo susijusius reikalus tvarkė ji.
Pasak prokuroro, įdiegus elektroninėje bankininkystės paskyroje „Smart ID“ programą, tarybos narės tėtis 2019–2020 m. prie „Smart ID“, naudodamasis byloje minimo telefono numeriu, jungėsi 257 kartus.
Tuo metu politikės mama „Smart ID“ iš telefono, kurį apmokėjo savivaldybė, pasak prokuroro, minėtu laikotarpiu prie įvairių sistemų jungėsi 286 kartus.
„Įsigijusi tris telefonus pusantrų metų teikdavo suvestinėse išlaidas. Du iš trijų telefonų buvo atidavusi savo motinai ir tėvui. Ką jie naudodavo, nurašydavo kaip savo išlaidas. Tėvas į teismo posėdį negalėjo atvykti, nes buvo išvykęs į tolimąjį reisą. Aiškinimai, kad jis negalėjo naudotis telefonu, yra kažkoks absurdas", – sakė teisėjas L. Šiukšta.
Išteisinamąjį nuosprendį pernai birželį paskelbęs Kauno apygardos teismas teigė, kad kaltinamosios argumentai apie jai padėjusius giminaičius nebuvo paneigti, todėl priimti apkaltinamąjį nuosprendį nebuvo pagrindo.
Marijampolės savivaldybės tarybos narė dirbo Antikorupcijos ir Etikos komisijose.
V. Giraitytė-Juškevičienė Seimo nare buvo 2020–2024 m. parlamento kadencijoje, ji išrinkta pagal Darbo partijos sąrašą.
2007–2020 m. ji taip pat buvo Marijampolės savivaldybės tarybos nare, 2013–2015 m. dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja.
