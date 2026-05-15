Byloje dėl korupcijos sveikatos įstaigų viešuosiuose pirkimuose teismas skyrė 93 tūkst. eurų baudų

Teismas kaltais pripažino Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę Ireną Janušonienę, du sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, du medicinine įranga ir įrengimo paslaugomis prekiavusių bendrovių atstovus bei vieną bendrovę.
Ikiteisminį tyrimą atliko STT pareigūnai, tyrimui vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Bylos duomenimis, medicinine įranga prekiaujančios bendrovės Šiaulių filialo vadovas, siekdamas palankumo dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, papirkinėjo sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus. Už neteisėtą atlygį buvo susitariama iš anksto informuoti apie planuojamus viešuosius pirkimus, jų vertę, taip pat atsižvelgti į konkrečios bendrovės siūlomos medicininės įrangos technines specifikacijas.
Taip pat byloje nustatyta, kad buvusi Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė I. Janušonienė reikalavo kyšio iš oro kondicionavimo sistemas įrengiančios bendrovės vadovo už palankius sprendimus vykdant viešuosius pirkimus.
Teismas vienos uždarosios akcinės bendrovės direktorių Z. P. pripažino kaltu dėl papirkimo ir skyrė 12,5 tūkst. eurų baudą. Jo vadovaujamai bendrovei, kaip juridiniam asmeniui, už papirkimą skirta 15 tūkst. eurų bauda.
Kitos viešuosiuose pirkimuose dalyvavusios oro kondicionavimo sistemas įrengiančios bendrovės Šiaulių filialo vadovas A. Š. pripažintas kaltu dėl papirkimo ir jam skirta 30 tūkst. eurų bauda.
Buvusi Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė I. Janušonienė pripažinta kalta dėl kyšininkavimo. Jai skirta 17,5 tūkst. eurų bauda, taip pat ketveriems metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei įmonėse, finansuojamose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų. Iš jos taip pat nuspręsta išieškoti 3 tūkst. eurų konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą.
Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojas P. J. pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo. Jam skirta 10 tūkst. eurų bauda, ketveriems metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose bei išieškota daugiau nei 1,2 tūkst. eurų konfiskuotino turto vertę atitinkanti suma.
Kitas byloje kaltintas sveikatos priežiūros įstaigos – Šiaulių ligoninės darbuotojas A. V. taip pat pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo. Jam skirta 8,5 tūkst. eurų bauda, trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose bei nuspręsta išieškoti 324 eurus konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą.
Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
