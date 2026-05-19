„Čekiukų“ bylose iš keturių rajonų politikų prokuratūra siekia išieškoti beveik 47 tūkst. eurų

Kauno apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Meto Ražinsko daugiau nei 9,5 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Tyrimo duomenimis, per 2020–2023 metų kadenciją M. Ražinskui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 11,7 tūkst. eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla. Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su išlaidomis automobilio remontui, degalams, draudimui, kompiuterinei įrangai ir interneto paslaugoms.
Nustatyta, kad M. Ražinskas per kadenciją įsigijo dyzelino bei benzino už daugiau nei 6 tūkst. eurų. Mokėjimo kvitus už patirtas išlaidas politikas teikė apmokėjimui ir tuo laikotarpiu, kai karantino metu buvo draudžiami žmonių susibūrimai, o darbas vyko nuotoliniu būdu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl galimai nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Albino Žymančiaus daugiau nei 11,4 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Išanalizavę surinktą informaciją apie A. Žymančiaus pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos nario patirtų išlaidų kompensavimo, prokurorai nustatė, kad dauguma transporto išlaidų šiam politikui kompensuotos galimai nepagrįstai.
Atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją A. Žymančius pateikė daugiau nei 300 mokėjimo kvitų, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos išlaidos už daugiau nei 9 tūkst. litrų degalų. Politikas už degalus atsiskaitė 26 skirtingomis mokėjimo kortelėmis bei grynaisiais pinigais.
Buvo fiksuoti atvejai, kai kuras piltas tą pačią dieną du, tris kartus kelių minučių ar valandų intervalu, degalai įsigyti už savivaldybės ribų. Nustatyta, kad karantino laikotarpiu A. Žymančius patyrė 2,1 tūkst. eurų išlaidas, kurių didžioji dalis sudarė išlaidos degalams.
Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto dabartinės Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės Ingridos Tatarūnės praturtėjimo.
Tyrimo metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją I. Tatarūnei iš savivaldybės buvo kompensuoti 11,5 tūkst. eurų, iš kurių didžiąją dalį sudarė išlaidos už kurą.
Prokuroras nustatė, kad politikės kuro išlaidos neva vykdant tarybos nario veiklą nepagrįstai didelės ir nepateisinamos. Kuras piltas tą pačią dieną keletą kartų arba kituose rajonuose, benzinas, dyzelinas bei dujos pirkti ir karantino metu, už degalus atsiskaityta keliomis mokėjimo kortelėmis.
Ieškinyje teismui konstatuojama, kad atsakovė tokiu būdu neteisėtai praturtėjo beveik 11 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad I. Tatarūnė yra grąžinusi savivaldybei beveik 800 eurų, teismui pateiktame ieškinyje prokuroras prašo iš politikės išieškoti 10,1 tūkst. eurų.
Prokuratūra kreipėsi į teismą ir dėl dabartinio Zarasų savivaldybės tarybos nario Kęstučio Stankevičiaus nepagrįsto praturtėjimo. Iš šio politiko siekiama išieškoti 10,7 tūkst. eurų.
Iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto K. Stankevičiui per praėjusią kadenciją buvo išmokėti 11,3 tūkst. eurų.
Viešojo intereso gynimo tyrimą atlikęs Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras nustatė, kad K. Stankevičiaus išlaidos kurui nepagrįstai didelės ir nepateisinamos: kuras piltas karantino metu, dideliais kiekiais (pavyzdžiui, 114 litrų benzino vienu metu), nuotolinio posėdžio dieną, už degalus apmokėta keliomis mokėjimo kortelėmis.
Taip pat nustatytos nepagrįstos išlaidos už ryšio paslaugas – mokėta už keletą abonento numerių, pateiktos nedetalizuotos sąskaitos.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus dėl praėjusios kadencijos Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Manto Visocko nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas iš jo išieškoti 597 eurus.
Tyrimo metu prokuroras nustatė, kad praėjusios kadencijos metu M. Visockas valdė keletą transporto priemonių. Jis savivaldybei pateikė sąskaitas dėl automobilių remonto, tačiau nėra aišku, kokios transporto priemonės buvo remontuojamos, ar jomis buvo naudojamasi vykdant tarybos nario funkcijas.
Prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, kreipėsi su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas iš buvusio Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Rito Vaigino išieškoti 692 eurus.
Tyrimo metu nustatyta, kad minėta suma R. Vaiginui buvo kompensuota kaip išlaidos už kurą. Tačiau politikas praėjusios kadencijos metu pateikė čekius, jog kuras piltas Vilniuje, kur gyvena, o ne Biržų rajono savivaldybėje, kurioje jis deklaravo gyvenamąją vietą prieš 2019 metų savivaldos rinkimus.
Prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus, prašydamas iš praėjusios kadencijos Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Andriaus Budriūno išieškoti beveik 3,6 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai