Dėl traukinio avarijos – keleivių pyktis: labai nepatenkinti esame

Kėdainių rajone, Gudžiūnų geležinkelio stotyje, įvyko krovininio traukinio avarija. Nuo bėgių nuvažiavo ir visiškai eismą užblokavo trys vagonai su skalda.
„Važiavo iš Radviliškio į Palemoną, sąstatą bendrai sudarė apie 50 vagonų. Trys iš jų nuriedėjo nuo bėgių“, – sakė LTG saugos vadovas Martynas Čekanauskas.
Ši geležinkelio stotis – Lietuvos viduryje ir itin svarbus taškas tiek krovininiams, tiek keleiviniams traukinių maršrutams.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Maršrutai tarp Vilniaus–Klaipėdos, Kauno–Šiaulių, Vilniaus–Rygos. Dvikelis kelias užimtas, realiai tais maršrutais eismas stoja“, – aiškino M. Čekanauskas.
Geležinkeliečiai pranešė, kad dėl avarijos paveikti 23 traukiniai ir apie 4 tūkst. keleivių. Nuo ryto norinčiųjų pasiekti Šiaulius pilna ir Kauno geležinkelio stotis.
„Atvažiavome į stotį ir sužinojome, kad nėra traukinio, buvome nustebinti. Sugriovė visus mūsų kelionės planus, nes atvažiavę į Lietuvą kelioms dienoms“, – sakė vyras.
Keleiviai sakė, kad autobuso teko laukti ne vieną valandą.
„Labai nepatenkinti esame, organizacijos nebuvo – avarija įvyko ankstų rytą, dabar – pietūs ir vienas autobusas sugebėjo išvežti keleivius į Šiaulius, traukinys – pilnas“, – piktinosi pašnekovas.
„Buvo pranešta prieš dešimt minučių traukiniui išvykstant, kad traukinio nebus – labai lėtas informacijos gavimas“, – teigė moteris.
Buvo vienas autobusas, išvažiavo, netilpome, laukiame antro.
„Buvo vienas autobusas, išvažiavo, netilpome, laukiame antro“, – kalbėjo vaikinas.
„Atvažiavęs į stotį pamačiau, kad atšauktas traukinys ir važiuos autobusas į Šiaulius“, – nurodė kitas.
Geležinkeliečiai laukiantiesiems gatvėje dalijo vandenį ir užkandžius.
„Keleiviams užsakomi specialūs autobusai, kurie veža juos į galutines stoteles. Taip pat atnaujiname informaciją – turėjusius vykti informuojame žinutėmis. Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje“, – teigė LTG keleivių vežimo atstovė Julija Leimonė.
Dėl ko įvyko avarija, specialistai dar negali pasakyti. Viename vagone – nuo 30 iki 40 tonų skaldos, visas sąstatas gabeno apie 2 tūkst. tonų.
„Priežastys – kai atliekame tyrimą, matome, kad gali būti riedmuo, kelias, žmogiška klaida. Kiekvieną versiją tirsime“, – sakė M. Čekanauskas.
Neatmetama nė viena versija. Bus aiškinamasi ir ar bėgiai nebuvo pažeisti specialiai.
„Negalėjo būti provokacija? Žiūrėsime, tirsime, bet daugiau žiūrime iš savo pusės – indikacijų, kad galėjo būti priešiški veiksmai, neturime“, – tvirtino M. Čekanauskas.
Indikacijų, kad galėjo būti priešiški veiksmai, neturime.
Bėgių pažeidimai rimti – vienam keliui prireiks kapitalinio remonto.
„Kelio atstatymui reikės laiko. Ant pirmo kelio pažeidimai – nedideli, padarysime greitai, o ant kito kelio pažeidimų daugiau – truks daugiau laiko“, – aiškino M. Čekanauskas.
Prieš pusmetį taip pat Kėdainių rajone, už 18 kilometrų nuo šios dienos avarijos vietos, traukinys buvo nuvažiavęs nuo bėgių – taip pat krovininis vagonas, tik be krovinio. Bus tiriama, ar šie įvykiai nesusiję.
„Tai, ką matome šiandien, turime ypač retai, pasitaiko kartą per ketverius metus. Sieti būtų dar anksti, šio įvykio kontekste tyrimas bus atliekamas“, – sakė M. Čekanauskas.
Iš pradžių svarstyta, kad bent vieną kelią pavyks atidaryti eismui iki 17 val., tačiau vėliau laikas pavėlintas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)