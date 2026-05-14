 Demaskuotas Marijampolės kalėjime narkotikus platinęs nuteistasis

Demaskuotas Marijampolės kalėjime narkotikus platinęs nuteistasis

2026-05-14 17:23 diena.lt inf.

Nuteistasis, atliekantis laisvės atėmimo bausmę Marijampolės kalėjime, organizavo narkotinių medžiagų platinimą, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).

Tai paaiškėjo, kai LKT kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai atliko tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis labai dideliu kiekiu turint tikslą jas platinti.

Taikant skirtingas procesines prievartos priemones buvo rasta ir paimta apie 2 kg kanapių, apie 100 g psichotropinės kristalinės medžiagos – „kristalų“, haliucinogeninių grybų ir psichotropinės medžiagos „ekstazi“.

Narkotikų vertė siekia apie 70 tūkst. eurų. Taip pat išimta apie 10 tūkst. eurų grynųjų pinigų. 

Pranešimai apie įtarimus padarius nusikalstamas veikas įteikti penkiems asmenis. Įtariamųjų ratas gali plėstis.

Šiame straipsnyje:
Marijampolės kalėjimas
narkotikų platinimas
nuteistasis
Lietuvos kalėjimų tarnyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų