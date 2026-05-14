Demaskuotas Marijampolės kalėjime narkotikus platinęs nuteistasis

Tai paaiškėjo, kai LKT kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai atliko tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis labai dideliu kiekiu turint tikslą jas platinti.
Taikant skirtingas procesines prievartos priemones buvo rasta ir paimta apie 2 kg kanapių, apie 100 g psichotropinės kristalinės medžiagos – „kristalų“, haliucinogeninių grybų ir psichotropinės medžiagos „ekstazi“.
Narkotikų vertė siekia apie 70 tūkst. eurų. Taip pat išimta apie 10 tūkst. eurų grynųjų pinigų.
Pranešimai apie įtarimus padarius nusikalstamas veikas įteikti penkiems asmenis. Įtariamųjų ratas gali plėstis.
