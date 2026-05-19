 Per gaisrą sudegė ir užduso pastate buvusios vištos, viščiukai, ančiukai ir putpelės

2026-05-19 17:47
Gytis Pankūnas (ELTA)

Širvintų rajone pirmadienį kilus gaisrui ūkiniame pastate, sudegė ir užduso jame buvusios vištos, viščiukai ir putpelės, pranešė ugniagesiai.

Per gaisrą sudegė ir užduso pastate buvusios vištos, viščiukai, ančiukai ir putpelės / Asociatyvi T. Lukšio/BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.03 val. pranešta, kad Širvintų rajone, Musninkų seniūnijoje, Vindeikių kaime, Didžiojoje gatvėje, ūkinis pastate kilo gaisras.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė rąstinis vieno aukšto su palėpe ūkinis pastatas.

Gaisro metu išdegė ūkinio pastato sienos, perdanga ir dalis stogo konstrukcijų, apdegė palėpėje sukrautos statybinės medžiagos.

Per gaisrą sudegė ir užduso viduje laikomos vištos (10 vnt.), viščiukai (30 vnt.), ančiukai (20 vnt.) ir putpelės (80 vnt.).

