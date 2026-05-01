Geležinkelio avarija Kėdainių rajone: likvidavimo darbai tęsis per naktį

„Įvykio Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda, likvidavimo darbai bus tęsiami ir naktį. Nuvirtusius riedmenis specialiu kranu pakėlę specialistai konstatavo kelio pažeidimus, kuriems pašalinti reikalingas papildomas laikas. Todėl šįvakar traukinių eismas atkurtas nebus, o incidento likvidavimo darbai tęsiami toliau“, – teigiama pranešime.
„Įvykio vietoje toliau dirba apie šimtas LTG grupės specialistų, skubančių kuo greičiau atstatyti eismą, nuo kelio nuriedėjusius vagonus nuo bėgių šįvakar sėkmingai nukėlė specialus „LTG Infra” pagalbinis traukinys su kranu, kurio keliamoji galia – 160 tonų“, – akcentuoja LTG.
Įvykio vietoje toliau dirba apie šimtas LTG grupės specialistų, skubančių kuo greičiau atstatyti eismą.
Skaičiuojama, kad dėl avarijos iki šiol buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Maždaug 3,8 tūkst. keleivių savo kelionę tęsė užsakytais autobusais.
Anksčiau skelbta, kad avarija geležinkelyje Kėdainių rajone gali būti baigta likviduoti apie 17–18 val. Vėliau prognozė pavėlinta iki 20 val.
ELTA primena, kad ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Jie guli ant šonų, skalda iš jų išbyrėjo. Nukentėjusių žmonių per šį incidentą nėra.
Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną.
„Traukinio kabinoje yra indikacijos, kad galimai atsikabino vagonai, mašinistas pastebėjo ir nedelsiant stabdė patį traukinį“, – Eltai sakė LTG Kompetencijų centro Saugos vadovas M.Čekanauskas.
Dėl šio įvykio sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga, penktadienio rytą pranešė LTG grupė.
Incidento aplinkybės kol kas nėra žinomos – bus pradėtas tyrimas joms nustatyti.
LTG grupės Ryšių su visuomene vadovė S. Trinkūnaitė-Rimkienė Eltai sakė, kad sabotažo galimybė nesvarstoma.
Naujausi komentarai