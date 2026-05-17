Gyvūnų mylėtojai atviri: bausmė šunį spardžiusiai moteriai – per maža

Gyvūnų mylėtojai stebėjosi, kad tarnybos užtruko bandydamos išsiaiškinti, ar šuniui, kuris ir užfiksuotas vaizdo įraše, yra saugu likti namuose. Tačiau neseniai paskelbtas sprendimas visuomenę supykdė dar labiau. Komentatoriai įsitikinę, kad paskirta bausmė moteriai yra per švelni.
Paviešino įrašą
Primename, kas įrašas socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito šių metų sausio 9 d. Jame matyti, kad kieme vedžiojamas šuniukas, panašus į Škotų baltąjį terjerą, savo šeimininkės buvo spardomas. Moteris smarkiais judesiais jį tampė už pavadėlio. Įraše jaučiama, kad moteris susinervinusi, o kiekvienas lėtesnis šuns judesys ją išmuša iš pusiausvyros.
Minimą vaizdo įrašą paviešino gyvūnų prieglauda „Rožinė pėdutė“. Tąkart pamatyti vaizdai sukrėtė daugelį internautų.
Imtis veiksmų buvo priverstos ir atsakingos tarnybos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Skyrė baudą
Nevyriausybinė organizacija „Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI)“ pranešė, kad policija, į pagalbą pasitelkusi Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, priėmė sprendimą, kuriuo skriaudėjai skirta 150 eurų bauda, gyvūno konfiskavimas ir draudimas dvejus metus įsigyti ar laikyti šunis.
„Tiesa, gyvūnas, nors ir konfiskuotas, šiuo metu yra laikomas pas skriaudėjos šeimos narius. Dar tiksliai nežinome, ar jis bus perduodamas į kitus namus, ar, atsižvelgus į tai, kad šuneliui 17 metų, šeimininkai nebus keičiami dar kartą. Manome, kad gyvenimas su kitu, bet šuneliui pažįstamu asmeniu, šiuo atveju yra tinkamas sprendimas“, – rašė „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ atstovai.
Sprendimo neskundė
Gyvūnų sergėtojų nuomone, 150 eurų bauda neatitinka padarytos žalos žiaurumo.
„Pareikalavę visos bylos medžiagos ir su ja išsamiai susipažinę, priėjome prie išvados, kad nebešvaistysime resursų teikdami naujus skundus, nes, atsižvelgiant į bylos detales, didesnės nuobaudos šiame procese vis tiek nepavyks pasiekti.
Manome, kad vis dėlto yra ir kuo pasidžiaugti – GGI pasiektas draudimas laikyti gyvūnus žiauriai su jais pasielgusiems asmenims iš tiesų yra taikomas praktikoje. Mūsų tikslas – siųsti žinią visuomenei, kad smurtas prieš gyvūnus yra netoleruotinas“, – pabrėžė GGI savanoriai.
Komentatorių kirčiai
Tačiau toks sprendimas gyvūnų mylėtojų akivaizdžiai netenkino. Socialiniame tinkle „Facebook“ internautai liejo apmaudą. Štai Loreta rašė, kad Lietuvoje galioja vis dar niekinės baudos už sadizmą. „Reiktų jas didinti bent 10 kartų, kaip tai padarė gamtos apsauga. O tokiems visam laikui uždrausti turėti augintinį.”
Rasa taip pat teigė, kad bauda – per maža. Moteris jaučiasi nusivylusi ir teigė: „Bauda turėjo būti 1 500 eurų. Ji per maža, kad tas žmogus suvoktų. Kai jis bus senas, jį taip pat bus galima spardyti ir mėtyti. Lazda turi du galus.“
Kitiems internautams kliuvo ir tai, kad šunelio skriaudėja taip elgėsi su garbaus amžiaus gyvūnu. Primename, kad vaizdo įraše matomam „škotukui“ yra 17 metų.
„Baltųjų škotų terjerų gyvenimo trukmė maždaug 13–15 metų. O čia senjoras 17 m.! Wow. Ir šitoks elgesys. Gaila, kad senukas negali oriai išgyventi savo senatvės“, – apgailestavo Asta.
