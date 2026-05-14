Kontrabandininkams – policijos smūgis: tarp sulaikytųjų – ir vienas iš pagrindinių organizatorių

Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus: buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas.
Gegužės 12 dieną, turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus, buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 metais gimę asmenys, kurie, kaip įtariama, organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų „taškų“ aprūpinimą kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone.
Tarp sulaikytųjų – vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų.
Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 dieną Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją – vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakuose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone.
Šių ikiteisminių tyrimų metu įtarimai yra pareikšti dviem asmenims, kurie yra sulaikyti.
Iš neteisėtos apyvartos paimta apie 10 tūkst. pakelių įvairių kontrabandinių rūkalų, kurių muitinė vertė viršija 42 tūkst. eurų. Kratų metu taip pat rastas ir paimtas neteisėtai laikytas šaunamasis ginklas, įvairaus kalibro šoviniai bei kiti tyrimui reikšmingi objektai.
Įtarimai pareikšti dviem asmenims, kurie galimai veikė bendrininkų grupėje, organizuodami kontrabandinių prekių gabenimą ir platinimą. Vienam iš jų taip pat pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Įtariamieji anksčiau teisti už įvairius nusikaltimus, tarp jų – ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Anot teisėsaugos, neatmetama, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.
