LAT imsis kurstymo bylos: šiukšlėmis iš Rusijos moteris išvadinęs vyras siekia išteisinimo

Kasaciniu skundu vyras prašo panaikinti 2025 m. gruodžio 10 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendį ir palikti galioti išteisinamąjį Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį.
„Skundžiamu apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu P. Graževičius pripažintas kaltu dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, jam paskirta 3 tūkst. eurų dydžio bauda, priteista nukentėjusiosioms atlyginti turtinės bei neturtinės žalos atlyginimą bei jų patirtas bylinėjimosi išlaidas“, – Eltai teigė LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Bylos duomenimis, P. Graževičius 2023 m. balandžio 14-osios vidurnaktį, būdamas kavinėje Vilniuje, viešai tyčiojosi, niekino dvi moteris dėl jų kilmės ir tautybės, sakydamas joms: „lauk, lauk, lauk, lauk, šiukšlės iš Rusijos čia nereikalingos“, „šiukšlės, šiukšlės iš Rusijos čia nereikalingos, ar supratai mane“, „šiukšlės, lauk jum pasakyta, trash know your place (liet. šiukšlės, žinokit savo vietą)“, „labai gerai, padės jums susirasti jūsų vietą, va ten konteineriai, prašom prisistatyti, labai gerai, jum parodys jūsų vietą, pasus savo parodysit, gal deportuos“, „išmok lietuvių kalbą, žiurke“, „taip, tu žiurkė, tokia pat kaip tavo šaunuolis Putinas“ ir t.t.
Vyras taip pat kaltintas diskriminavimu dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės.
Bylos duomenimis, P. Graževičius būdamas kavinėje minėtų moterų atžvilgiu išsakė diskriminacines idėjas ir atliko diskriminacinius veiksmus, varydamas jas iš kavinės ir sakydamas žodžius „lauk“, „čia nereikalingos“, primesdamas joms savo valią ir ribodamas jų veiksmus, neleisdamas išeiti iš kavinės ir sakydamas žodžius „jūs niekur neišeisit“, „ne ne ne, tu niekur neisi“, „viskas, jūs niekur neišeisite“, teiginiais, kad jas išveš ir galbūt deportuos policija.
Prokuratūros vertinimu, vyras tokiais savo veiksmais trukdė T. G. ir S. G. lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti socialinėje veikloje, suvaržė jų teises ir laisves dėl jų kilmės ir tautybės.
Vilniaus miesto apylinkės teismas P. Graževičių išteisino, bet Vilniaus apygardos teismas jį pripažino kaltu tik dėl kurstymo.
„Baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų grandinė leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad 2023 m. balandžio 14 d. P. Graževičius viešai tyčiojosi, niekino T. G. ir S. G. dėl jų kilmės ir tautybės. Išteisintasis kalbėjo garsiai, kreipėsi išskirtinai į nukentėjusiąsias, elgėsi jų atžvilgiu demonstratyviai, jo frazės buvo aiškios ir kryptingos, pavartotos siekiant paniekinti nukentėjusiąsias dėl jų kalbos ir tautybės, išsakytos viešoje vietoje, suvokiant, kad tokius žodžius girdi dar mažiausiai 5 asmenys, kurių dalies P. Graževičius nepažinojo.
Tai rodo, kad P. Graževičius, vartodamas kalbą bei tautybę niekinančias ir įžeidžiančias frazes viešoje vietoje, visiškai suvokė savo veiksmų pobūdį ir pavojingumą, siekė pažeminti bei įžeisti nukentėjusiąsias, t. y. veikė tiesiogine tyčia“, – rašoma pernai gruodį priimtame Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje.
Nukentėjusioji T. G. teisiamajame posėdyje pasakojo, kad su dukra S. G. apie 23 val. nuvažiavo į kavinę, užsisakė butelį vyno ir vandens. Bylos duomenimis, apie 24 val. baro darbuotojos pasakė, kad baras užsidaro, tačiau žmonių buvo dar pakankamai daug. Ji teigė, kad su šalia sėdėjusiu vyru ėmė kalbėti apie rusų kalbą, kilmę. Po 10 min. ji išgirdo iš salės pusės vyrišką balsą, vyras sakė: „Putino šiukšlės, šliuchos“. Ji suprato, kad tie žodžiai buvo adresuoti joms, tada įjungė vaizdo kamerą.
Pasak nukentėjusiosios, P. Graževičius kreipėsi į ją su dukra „šiukšlės iš Rusijos čia nereikalingos“, ėmė jas varyti. Tarp jų kilo žodinis konfliktas – P. Graževičius bandė atitraukti joms sėdint kėdes, vydamas „lauk iš čia“. Anot moters, jos dukra pradėjo kviesti policiją. P. Graževičius į tai reagavo žodžiais: „gerai, tuoj policija atvažiuos, parodys jums jūsų vietą, ten prie konteinerių“, rodė pirštu, kur stovi konteineris ir sakė: „va ten jūsų vieta“.
P. Graževičius vieną moterų apipylė gėrimū, ją, pavadino „kale“, jai prasidėjo nervų priepuolis, norėjo išeiti į lauką, iškvietė policiją, tačiau P. Graževičius atsistojo prie durų – išleisdavo visus lankytojus, o jų neišleido.
Nukentėjusiosios skundėsi, kad ne tik P. Graževičius, bet ir jo draugai žemino jas, pasakė, kad atvažiuos apsauga ir už plaukų jas išmes.
Pasak vienos nukentėjusiosios, ji pradėjo blaškytis, pasiėmė daiktą ir su juo labai susižalojo veidą.
Vienas konfliktą stebėjusių vyrų, nukentėjusiųjų teigimu, išeidamas pro duris paplekšnojo P. Graževičiaus petį ir pasakė „šaunuolis, vatos aš irgi nekenčiu“, ir išėjo.
Nukentėjusiųjų teigimu, viskas vyko tik dėl to, kad jos su visais kalbėjo lietuviškai, tik prie baro tarpusavyje kalbėjo rusiškai, kai tai išgirdo kiti.
Nukentėjusiosios sakė, kad visiems atsidūrus lauke, įžeidinėjimai tęsėsi, buvo sakoma „išmok lietuvių kalbą“, „žiurkė“.
