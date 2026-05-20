LAT nusprendė konfiskuoti Veliuonos kultūros centro direktorės automobilį: vairavo girta

Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu V. Grabauskienė už tai, kad vairavo neblaivi, nustačius 2,02 promilės girtumą, buvo pripažinta kalta ir nubausta 3 tūkst. eurų bauda kartu konfiskuojant automobilį.
Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs nuteistosios gynėjo apeliacinį skundą, vairuotoją nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą ir nusprendė konfiskuoti ne nusikaltimo padarymo priemonę – automobilį, o jo vertę atitinkančią pinigų sumą.
Kasacinį skundą teikęs prokuroras prašė panaikinti apeliacinio teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį be pakeitimų.
Kasacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad apeliacinės instancijos teismas, atleisdamas vairuotoją nuo baudžiamosios atsakomybės ir nekonfiskuodamas nusikaltimo padarymo priemonės, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, todėl prokuroro skundą tenkino ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį be pakeitimų.
Teisėjų kolegija nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį, tinkamai neįvertino to, kad vairuotoja yra linkusi pažeisti įstatymus, nes anksčiau buvo bausta už vairavimą būnant neblaiviai (nustatytas 0,98 promilės girtumas), taip pat neatsižvelgė į pačios veiklos pavojingumą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad šiuo atveju yra pagrindas manyti, jog kaltininkė laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.
Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismo išvada, jog šioje byloje tikslinga ne konfiskuoti automobilį, o išieškoti jo vertę atitinkančią pinigų sumą, padaryta nukrypstant nuo atitinkamų baudžiamojo įstatymo nuostatų ir jų taikymą aiškinančios teismų praktikos.
Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad vienintelis argumentas, nulėmęs apeliacinės instancijos teismo sprendimą išieškoti konfiskuotino automobilio vertę, yra nuteistosios poreikis rūpintis šeimos nariu. Tačiau teismų praktikoje ne kartą yra pažymėta, jog tai, kad automobilis naudojamas rūpinantis neįgaliais artimaisiais ir kad tai yra vienintelis šeimos automobilis, nesuteikia pagrindo teigti, jog turto konfiskavimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, suteikdamas prioritetą kaltininkės interesams, apeliacinės instancijos teismas neskyrė jokio dėmesio nusikalstamos veikos padarymo aplinkybėms, be kita ko, ir poveikio priemonės prevenciniam tikslui, kurių visuma yra reikšminga sprendžiant klausimą dėl bausmės paskyrimo.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
