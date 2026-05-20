Mįslingos kratos Šalčininkuose: sulaikytas savivaldybės darbuotojas

„Apie aštuntą valandą ryto teisėsaugos pareigūnai atvyko į savivaldybę kartu su darbuotoju ir užsidarė jo kabinete. Maždaug po valandos pareigūnai išsivežė ir kompiuterį, ir patį darbuotoją“, – pasakojo žurnalistas Vytautas Dumbliauskas.
Operacijoje dalyvavo ir Policijos kriminalinio biuro bei rinktinės „Aras“ pareigūnai.
„Mes jokios informacijos apie tai neturėjome ir šiuo metu daugiau nieko nežinome, kokie veiksmai buvo atlikti“, – teigė Šalčininkų savivaldybės administracijos direktorius Gžegožas Jurgo.
Kabinete dirba du žmonės, tačiau pareigūnus domino tik vienas jų. Administracijos direktorius jį apibūdina kaip eilinį, niekuo neišsiskyrusį darbuotoją, kuris anksčiau nuobaudų neturėjo.
„Tas darbuotojas, kuris šiuo metu, kaip suprantame, yra sulaikytas, dirbo Komunalinio ūkio skyriuje. Jo pareigybės funkcijos buvo susijusios su komunaliniu ūkiu, daugiau kuravo šilumos ūkį“, – pridūrė G. Jurgo.
Kaimynai – nekalbūs.
„Čia išsivedė žmogų iš šitos laiptinės. Nieko nežinau“, – pasakė moteris ir uždarė duris.
Po kelių minučių į tą pačią laiptinę atėjo vyras ir moteris. Atrodė, kad žurnalistų jie nenustebo pamatę, tačiau kalbėti taip pat atsisakė.
„Nieko nekomentuojame. Komentarus suteiks institucijos“, – sakė gyventojas.
„Liudininkai pasakoja matę, kaip pareigūnai iš šio daugiabučio išsivedė vyrą, kiek vėliau – ir moterį. Taip pat išsivežė čia stovėjusį „Mercedes“ automobilį“, – teigė V. Dumbliauskas.
Internete pasirodė nuotrauka, kurioje matyti išvežamas „Mercedes“ su numeriais „ZAKON“. Tiesa, paaiškėjo, kad automobilis išgabentas iš kito, netoliese esančio kiemo.
Klausiami gyventojai pasakojo, kad automobilį buvo matę ir anksčiau.
„Stovėjo čia tas „Mercedes“. Po to žiūriu – išvežė ir viskas“, – pasakojo vietos gyventoja.
Pasak jos, automobilio savininkai gyvena netoliese.
„Žmona dirba pasienyje ar kažkur muitinėje. Net vardų jų nežinau. Neilgai čia gyvenu“, – atsakė gyventoja.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba oficialios informacijos apie tarnybos metu sulaikytus pareigūnus neturi. Tačiau moteris galėjo būti sulaikyta ne darbo metu.
Neoficialiais duomenimis, kol kas sulaikyti keturi asmenys. Vienas jų – savivaldybės darbuotojas, kiti du – „Mercedes“ savininkai, vyras ir moteris. Apie ketvirtąjį daugiau informacijos kol kas nėra.
Šaltinių teigimu, šie asmenys gali būti siejami su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos.
„Galime daug ką numanyti, tačiau kai nėra informacijos, tokios spėlionės gali virsti nepagrįstais kaltinimais. Ar jis buvo su tuo susijęs, komentuoti negaliu“, – sakė G. Jurgo.
Policija taip pat laikosi tylos – oficiali informacija neteikiama, nes operacija vis dar vyksta. Tikėtina, kad daugiau detalių pareigūnai pateiks savaitės pabaigoje.
