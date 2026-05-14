Nagrinėjant terorizmo bylą Šiauliuose, baigta pirmojo kaltinamojo apklausa, jis pripažino kaltę

Baudžiamoji byla nagrinėjama dėl asmenų dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje, teroristinės veiklos finansavimo ir nepavykusių bandymų 2024 metų rugsėjį įvykdyti teroro išpuolį Šiauliuose. Parodymus davęs kaltinamasis pasakojo apie įvykio aplinkybes.
Ketvirtadienį teismas pradėjo ir vieno liudytojo apklausą, kurią numatoma tęsti ir kitą savaitę.
Teisiamųjų suole iš viso šeši užsieniečiai: Ispanijos pilietis J. L. A. bei dvigubą – Ispanijos ir Kolumbijos pilietybę turintis A. F. R. D., Rusijos pilietis E. O. V., Kubos pilietė Y. L. C., Kolumbijos pilietis C. A. L. D., Baltarusijos pilietis M. B.
Kaltinamajame akte nurodoma, kad šiai organizuotai teroristinei grupei priklausantys asmenys kruopščiai ruošėsi planuojamam nusikaltimui ir į Lietuvą žvalgybos tikslais atvyko dar prieš keletą savaičių iki pirmojo bandymo padegti.
Teroristinio išpuolio taikiniu pasirinkta Šiauliuose įsikūrusios bendrovės „TVC Solutions“ infrastruktūra ir bendrovės gaminama produkcija – radijo bangų spektro analizavimo mobiliosios stotys, skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, jų vertė siekė iki pusantro milijono eurų.
Šioje byloje nurodoma, kad pirmą kartą į minėtą bendrovę pasikėsinta 2024 metų rugsėjo 17-osios naktį, kai buvo bandyta padegti jos teritorijoje laikytas radijo bangų spektro analizavimo mobiliąsias stotis. Antrą kartą įvykdyti teroro aktą pasikėsinta tų pačių metų rugsėjo 22-ąją.
Visiems kaltinamiesiems kardomosios priemonės – suėmimas – pratęstos trims mėnesiams kiekvienam.
