Į ligoninę paguldyta apsinuodijusi moteris, įtariamasis uždarytas į areštinę

1970 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 2,18 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Į Biržų ligoninę iš Biržų rajone, Pagirių kaime, esančių namų pristatyta ir dėl apsinuodijimo neaiškios kilmės medžiaga paguldyta 86 metų moteris, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
1970 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 2,18 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Naujausi komentarai