2026-01-19 08:55
BNS inf.

Į Biržų ligoninę iš Biržų rajone, Pagirių kaime, esančių namų pristatyta ir dėl apsinuodijimo neaiškios kilmės medžiaga paguldyta 86 metų moteris, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Į ligoninę paguldyta apsinuodijusi moteris, įtariamasis uždarytas į areštinę
Į ligoninę paguldyta apsinuodijusi moteris, įtariamasis uždarytas į areštinę / Asociatyvi D. Labučio / ELTOS nuotr.

