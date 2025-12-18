Kristijonui Bartoševičiui – bloga žinia iš Apeliacinio teismo

K. Bartoševičius ir jo advokatas Olegas Šibkovas siekė, kad prokuroras būtų apklaustas kaip liudytojas. Tam reikėjo nušalinti D. Skrebiškį, nes prokuroras toje pačioje byloje negali būti ir kaltintojas, ir liudytojas.
„Tas liudytojas turi patvirtinti, kokiomis aplinkybėmis vyko bylos tyrimas, nagrinėjimas ir taip toliau“, – anksčiau teigė advokatas.
To paties O. Šibkovas ir K. Bartoševičius prašė ir pirmosios instancijos teisme, bet prašymas buvo atmestas.
Apeliaciniame teisme prokuroras D. Skrebiškis prašė atmesti nuteistojo prašymus dėl įrodymų tyrimo. Pasak jo, prašymai dėl naujo liudytojo ir duomenų pateikimo yra nepagrįsti.
Nuteistasis apeliaciniame teisme tvirtino esąs nekaltas. Sakė, jog tikisi, kad Lietuvos apeliacinis teismas tenkins jo skundą.
Advokatas O. Šibkovas apeliacinio teismo prašo išteisinti buvusį politiką arba panaikinti nuosprendį ir perduoti pirmosios instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo.
BNS skelbė, kad Panevėžio apygardos teismas liepą K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų ir skyrė septynerius metus laisvės atėmimo, taip pat tenkino ieškinių turtinei ir neturtinei žalai atlyginti už beveik 28 tūkst. eurų.
Teismas konstatavo, kad būdamas Seimo nariu K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, tvirkino tris mažamečius bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
Apeliacinį skundą pateikė ir prokuroras bei dviejų nukentėjusiųjų atstovai, jie prašo K. Bartoševičių nuteisti griežčiau.
Prokuroras prašė buvusiam Seimo nariui skirti dešimt metų kalėjimo ir taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – atlikus bausmę, penkerius metus uždrausti dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.
Ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių ir mažamečių seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo prokuratūra atliko nuo 2022-ųjų lapkričio. Įtarimai politikui pateikti 2023-iųjų vasarį, 2023-iųjų sausio pabaigoje jis atsisakė Seimo nario mandato.
Naujausi komentarai