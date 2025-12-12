Neteisėtai Lietuvoje gyvenęs kartvelas apimtas pavydo sugėrovui nupjovė lytinį organą

Už itin žiaurų sunkų sveikatos sutrikdymą (BK 135 str. 2 d. 6 p.) jam skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė, o nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą teisėjai įvertino 15 tūkst. eurų.
G. Machabeli siekė švelnesnės bausmės, taip pat nenorėjo mokėti tiek daug pinigų, bet trečiadienį Lietuvos apeliacinis teismas jo skundą atmetė.
Smurtavo apimtas pavydo
Žiaurus nusikaltimas įvykdytas 2024 metų spalio 19 d., apie 22 val. Tądien nuteistasis Lentvaryje girtavo pas pažįstamą bute, kartu su jais linksminosi moteris.
Smarkiai įkaušęs G. Machabeli nuėjo prigulti, o grįžęs į kambarį pastebėjo išsirengusį buto šeimininką. Apimtas pykčio ir pavydo jis puolė daužyti ir spardyti nukentėjusįjį, trenkė jam mažiausiai 13 kartų, kol jis prarado sąmonę. Vyrui lūžo žandikaulis, nosis, nuskilo dantis.
Tada kartvelas pasiėmęs virtuvinį peilį pasipriešinti negalinčiam sugėrovui nupjovė lytinį organą. Nukentėjusysis buvo toks girtas, kad ne iš karto suprato, kas nutiko. Atgavęs sąmonę jie visi toliau šventė, o greitoji pagalba iškviesta tik kitą dieną.
Vėliau teisme įvykio liudininke tapusi moteris pasakos, kad su G. Machabeli jie net nebuvo pora, jis tik jai jautė simpatiją. O su nukentėjusiuoju jie nieko nedarė, vyras tik rodė savo tatuiruotes.
Sulaikytas G. Machabeli po dviejų parų paleistas, skyrus jam namų areštą. Tačiau po kelių savaičių policininkai pastebėjo, kad jo nėra bute, kuriame jis turėtų būti. Paaiškėjo, kad kartvelas nurodė pažįstamų adresą, o pats pastovios gyvenamosios vietos išvis neturi, be to, jis niekur oficialiai nedirba ir net neturi leidimo gyventi Lietuvoje, paskutinius 5 metus čia gyvena nelegaliai. Tik tada jis suimtas ir už grotų yra iki šiol.
Nesuprato, kodėl yra recidyvistas
Vilniaus apygardos teismas dar pavasarį jam skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau nuteistasis ją skundė.
Jis nesuprato, kodėl teisėjai jį pripažino recidyvistu ir aiškino, kad Lietuvoje jis teistas tik dukart.
2019 m. jis įkliuvo prie vairo su 2,77 prom. 2023 m. jis vėl sustabdytas girtas, tąkart pateikė suklastotą leidimą gyventi Lietuvoje, todėl nuteistas ir už dokumentų klastojimą, jam skirtas 90 parų arešto bausmė.
Kaip paaiškino Apeliacinio teismo teisėjai, recidycistu žmogus pripažįstamas tada, kai turėdamas neišnykusį teistumą padaro naują tyčinį nusikaltimą.
„Nuteistasis nepadarė reikiamų išvadų iš ankstesnių teistumų, jo daromi nusikaltimai sunkėja, naują labai sunkų nusikaltimą padarė netrukus po to, kai buvo paleistas iš įkalinimo įstaigos. Šių aplinkybių visuma leidžia spręsti apie didesnį nuteistojo G. Machabeli asmenybės pavojingumą“, – rašoma sprendime.
Kartvelas tėvynėje, kur turi žmoną ir 5 vaikus, 2010 metais yra teistas dėl automobilio pagrobimo. 2019 m. dėl vagystės jis įkliuvo Vokietijoje.
Afekto būsenos nebuvo
G. Machabeli taip pat prašė jam sušvelninti bausmę, nes nusikaltimą jis neva padarė dėl didelio susijaudinimo – afekto būsenoje. Tačiau teismas tokius argumentus atmetė, pažymėdamas, kad nukentėjusysis net nepriekabiavo prie moters, o tik rodė tatuiruotes.
„Nukentėjusiojo elgesys galėjo nuteistajam G. Machabeli sukelti neigiamas emocijas, tačiau tokia emocinė būsena nesiekė fiziologinio afekto (didelio susijaudinimo). Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad nukentėjusysis prieš nuteistąjį G. Machabelį jokių veiksmų neatliko. Priešingai, pats nuteistasis G. Machabeli netikėtai užpuolė nukentėjusįjį ir pradėjo jį intensyviai mušti į įvairias kūno vietas, nukentėjusysis net negalėjo atsiginti ir nuteistojo veiksmams nesipriešino, smūgių atgal nesudavė.
Pažymėtina, kad kaltininko atsakas į neteisėtą ar įžeidžiantį poelgį turi sekti iš karto po tokių nukentėjusiojo veiksmų, nes fiziologinio afekto būsena, kai asmuo jaučia didelį susijaudinimą, tęsiasi labai trumpą laiką. Tačiau šiuo atveju, nukentėjusiajam lytiniai organai buvo nupjauti ne iš karto, o tik praėjus tam tikram laiko tarpui, po intensyvaus fizinio smurto panaudojimo nukentėjusiojo atžvilgiu, kai jis prarado sąmonę“, – akcentavo teismas.
Neturės iš ko susimokėti
Nuteistasis dar bandė ginčyti ir civilinius ieškinius. Jam reikia atlyginti 15 tūkst. eurų neturtinę žalą.
„Aš iki gyvenimo pabaigos negalėsiu sumokėti tokio dydžio sumos. Man 45 metai, sveikatos būklė nėra gera, – skundėsi G. Machabeli. – Nukentėjusysis yra gyvas, vaikšto savo kojomis, rašo savo rankomis, juokiasi, kalba, mato, girdi, kvėpuoja, gali važinėti visomis transporto priemonėmis, užsiminėti visomis sporto šakomis, tai yra nukentėjusysis gali daryti viską, išskyrus tai, kad jis visam laikui liko nevaisingas.“
Tiesa, pats nukentėjusysis savo patirtą žalą įvertino 100 tūkst. eurų, tačiau teisėjų vertinimu, 15 tūkst. eurų yra pakankama suma.
„Lytinių organų nupjovimas yra itin šiurkštus ir netoleruotinas asmens kūno vientisumo pažeidimas. Nukentėjusysis pirmosios instancijos teisme nurodė, jog jam bus atliekama organų rekonstrukcijos plastinė operacija. Tačiau, net ir atlikus šią procedūrą, nukentėjusysis patirtų dvasinių išgyvenimų pasekmes jaus ilgą laiką, o nusikalstama veika sukelti padariniai išliks visam gyvenimui. Apygardos teismas atsižvelgė ir į tai, kad nukentėjusysis nejautė lytinių organų nupjovimo veiksmo, kadangi buvo be sąmonės, o ją atgavęs delsė išsikviesti greitąją medicinos pagalbą – atsibudęs ir pamatęs kraują (paties nukentėjusiojo teigimu, net ir kyšančias žarnas), toliau su nuteistuoju G. Machabeli vartojo alkoholinius gėrimus“, – akcentavo teisėjai.
Apeliacinio teismo sprendimas jau yra įsiteisėjęs, bet gali būti apskųstas Aukščiausiajam Teismui.
