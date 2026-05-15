Paramediko nužudymo byloje paaiškėjo naujų detalių dėl įtariamo sodybos šeimininko

Kaip žinoma, I. Solkanas yra dar vieno įtariamojo Viliaus Solkano tėvas ir sodybos šeimininkas, kurioje buvo aptiktas į batutą susuktas M. S. kūnas. I. Solkanas balandžio 23 d. buvo paleistas iš Panevėžio areštinės už 5 tūkst. eurų užstatą, o jo sūnui buvo pritaikytas suėmimas.
Panevėžio apygardos prokuroras Lukas Krivickas ketvirtadienį komentavo, kad šiuo metu ikiteisminis tyrimas dėl M. S. nužudymo dar yra pradinėje stadijoje.
„Tyrimas dar bus ilgas. [Laukia] įvairūs veiksmai. Užduotys yra paskirtos, specialistų išvados reikės sulaukti ir įvairūs kiti veiksmai“, – žurnalistams sakė prokuroras.
Kalbėdamas apie už 5 tūkst. eurų užstatą paleistą sodybos šeimininką I. Solkaną, L. Krivickas nurodė, kad jam buvo pritaikytos papildomai ir dvi kardomosios priemonės.
„Tai yra rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje“, – komentavo prokuroras.
Jis tokį teismo sprendimą argumentavo tuo, kad proceso veiksmai, skyrus dar dvi kardomąsias priemones prie užstato, užtikrins proceso tikslus.
„Teismo buvo skirtas užstatas ir papildomai skirtos kardomosios priemonės. Manome, kad šiuo metu tikslinga, jog būtų skirtos papildomos kardomosios priemonės“, – aiškino L. Krivickas.
Jis pridūrė, kad šios papildomos kardomosios priemonės buvo pritaikytos dar balandžio 23 d., kai I. Solkanas išėjo į laisvę už užstatą.
Prokuroras taip pat nurodė, kad kol kas nesulaukė daugiau skundų dėl kardomosios priemonės iš kito suimtojo V. Solkano.
Įtariama, kad nusikaltimas buvo kruopščiai suplanuotas
Kaip skelbta, 30-etis paramedikas M. S. dingo balandžio 20 dieną, kai išvyko pristatyti parduodamą batutą į Panevėžio rajoną. Artimieji sunerimo, kai vyras nustojo atsakinėti į žinutes ir skambučius. Kitą dieną pareigūnai atokioje sodyboje rado jo kūną – jis buvo užkastas ir suvyniotas į batuto audinį. Toje pačioje vietoje aptikti ir galimai deginto batuto likučiai.
Prokuratūra tąkart pranešė, kad dėl nusikaltimo buvo sulaikyti trys asmenys. Tarp jų – buvusi M. S. sutuoktinė J. Sadauskienė ir jos sugyventinis V. Solkanas. Pareigūnų teigimu, pagrindinis galimas nusikaltimo motyvas – asmeninio pobūdžio nesutarimai.
Kolegos ir artimieji atsisveikino gausiai
Balandžio gale Panevėžyje žmonės atsisveikino su M. S. Į laidotuves susirinko gausi minia žmonių – artimieji, draugai, kolegos iš Panevėžio, Rokiškio, Biržų, Kupiškio, taip pat atvykusieji iš Kauno ir Vilniaus. Paramediko kolegos vilkėjo uniformas, o išnešant karstą buvo įjungtos greitosios medicinos pagalbos automobilių sirenos. Prie paminėjimo prisijungė ir motociklininkai, kurie taip išreiškė pagarbą velioniui.
„Tragedija, kitaip nepavadinsi. Ne kiekvieną dieną taip gali atsitikti. Kad taip atsitiko, tai yra skaudu, nepateisinama“, – žurnalistams sakė vienas M. S. kolegų. Raguvėlės kapinėse Anykščių rajone paramedikas atgulė amžinojo poilsio.
Net ir kapinėse kolegos dar kartą įjungė sirenas, taip pagerbdami žmogų, kuris savo gyvenimą paskyrė kitų gelbėjimui.
Artimųjų skausmas ir pyktis
Atsisveikinimo metu artimieji neslėpė nei skausmo, nei pykčio. M. S. močiutė su ašaromis akyse kalbėjo, kad anūkas buvo „labai geras žmogus“.
„Ir švelnus, ir labai geras anūkas. Nežinau, kaip daugiau pasakyti“, – sakė ji.
Kita giminaitė tvirtino, kad konfliktai tarp buvusių sutuoktinių tęsėsi jau seniai ir viešai metė kaltinimus buvusiai M. S. žmonai.
„Šitas nusikaltimas nebuvo ekspromtas. Jau seniai viskas taip tęsėsi“, – kalbėjo moteris.
Kas žinoma apie M. S. nužudymo bylą
Primename, kad M. S. dingo išvykęs į Panevėžio rajoną – kaip manyta, dėl su darbu susijusio užsakymo. Vyras laisvalaikiu vertėsi batutų nuoma, todėl toks išvykimas iš pradžių neatrodė įtartinas. Vis dėlto artimieji netrukus sunerimo – su juo nepavyko susisiekti, o tai jam nebuvo būdinga.
Netrukus imta kelti versija, kad vyras buvo išviliotas apgaulės būdu. Skelbta, jog vietoje, kur jis esą turėjo pristatyti batutą, jokios šventės nebuvo, todėl įtariama, kad užsakymas galėjo būti tik priedanga.
Antradienį paieškos įgavo pagreitį – buvo rastas M. S. automobilis, o tyrimas perkvalifikuotas į galimą nusikaltimą. Tą pačią dieną vakare Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, sodyboje, rastas ir vyro kūnas. Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo paslėptas – kūną teko atkasti. Teisėsaugos duomenimis, vyras galėjo būti nužudytas itin žiauriai – įtariama, kad prieš mirtį jis buvo neteisėtai laikomas ir sumuštas.
Taip pat skelbta, kad kūnas buvo suvyniotas į batutą, o sodyboje rasti jo likučiai, kuriuos galimai bandyta sudeginti. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl tyčinio nužudymo, neteisėto laisvės atėmimo ir neteisėto disponavimo ginklu.
