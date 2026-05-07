 Paramediko nužudymu įtariama Justina Gaigalaitė teismo prašo panaikinti jai skirtą suėmimą

Paramediko nužudymu įtariama Justina Gaigalaitė teismo prašo panaikinti jai skirtą suėmimą

2026-05-07 18:37
BNS inf.

Paramediko Manto Sadausko nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariama jo žmona Justina Gaigalaitė teismo prašo panaikinti jai skirtą kardomąją priemonę – suėmimą, ketvirtadienį skelbia visuomeninio transliuotojo LRT naujienų portalas.

Justina Gaigalaitė
Justina Gaigalaitė / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Anot portalo, Panevėžio apygardos teismas gavo J. Gaigalaitės advokato Vaidoto Sviderskio skundą. Jį išnagrinėti ir priimti sprendimą teismas turi per savaitę.

BNS skelbė, kad balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teismas įtariamąją leido suimti dviem mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui buvo suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas 34-erių Vilius Solkanas.

Tuo metu trečiajam įtariamajam – V. Solkano tėvui – teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą. Įtarimai vyrui pareikšti dėl jo sodyboje rasto ginklo.

BNS rašė, kad Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. Sadauskas, gimęs 1995 metais, dingo pirmadienio rytą baltos spalvos sunkvežimiu „Hyundai“ išvažiavęs į Paliukų kaimą įrengti užsakyto batuto.

Antradienį vienoje šio kaimo sodyboje aptiktas vyro kūnas. Jis buvo užkastas, taip pat aptiktos batuto liekanos.

Sodyboje rastas ir šaunamasis ginklas.

Prokuroro Donato Skrebiškio duomenimis, iš sulaikytų trijų asmenų du anksčiau yra teisti, jiems teistumai neišnykę.

Asmenys buvo teisti už vairavimą išgėrus, neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis.

Ikiteisminis tyrimas šioje byloje atliekamas dėl trijų nusikalstamų veikų – įtariamo neteisėto laisvės atėmimo, tyčinio nužudymo ir neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.

Pirminiais duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų.

Šiame straipsnyje:
Justina Gaigalaitė
įtariama nužudymu
Mantas Sadauskas
prašo panaikinti suėmimą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
skaitytojas
Sedek tik ,dar jai laisves ,,suokalbio organizatore ,,jei nebutai barakuda , tai zudyniu nebutu buve ,,grynai kaip Karpaviciu nuzude su medikamentais ,,tai sita prisiziurejus zudikus pasisamde ..??
2
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų