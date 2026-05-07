Paramediko nužudymu įtariama Justina Gaigalaitė teismo prašo panaikinti jai skirtą suėmimą

Anot portalo, Panevėžio apygardos teismas gavo J. Gaigalaitės advokato Vaidoto Sviderskio skundą. Jį išnagrinėti ir priimti sprendimą teismas turi per savaitę.
BNS skelbė, kad balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teismas įtariamąją leido suimti dviem mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui buvo suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas 34-erių Vilius Solkanas.
Tuo metu trečiajam įtariamajam – V. Solkano tėvui – teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą. Įtarimai vyrui pareikšti dėl jo sodyboje rasto ginklo.
BNS rašė, kad Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. Sadauskas, gimęs 1995 metais, dingo pirmadienio rytą baltos spalvos sunkvežimiu „Hyundai“ išvažiavęs į Paliukų kaimą įrengti užsakyto batuto.
Antradienį vienoje šio kaimo sodyboje aptiktas vyro kūnas. Jis buvo užkastas, taip pat aptiktos batuto liekanos.
Sodyboje rastas ir šaunamasis ginklas.
Prokuroro Donato Skrebiškio duomenimis, iš sulaikytų trijų asmenų du anksčiau yra teisti, jiems teistumai neišnykę.
Asmenys buvo teisti už vairavimą išgėrus, neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis.
Ikiteisminis tyrimas šioje byloje atliekamas dėl trijų nusikalstamų veikų – įtariamo neteisėto laisvės atėmimo, tyčinio nužudymo ir neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Pirminiais duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų.
