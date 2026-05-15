Paramediko nužudymu įtariamos Gaigalaitės advokatas: jos pozicija tokia, kad ji – visiškai nekalta

„Teismo prašėme panaikinti kardomąją priemonę – suėmimą“, – aiškino įtariamosios advokatas Vaidotas Sviderskis.
Paramediko ir buvusio sutuoktinio M. S. neteisėtu laisvės atėmimu bei tyčiniu nužudymu įtariama J. Gaigalaitė suimta dviem mėnesiams. Už grotų ji jau ketvirtą savaitę.
„Jos pozicija yra tokia, kad ji yra absoliučiai, visiškai nekalta. Jos pozicija gerbtina ir jos reikia laikytis“, – teigė V. Sviderskis.
„Jie mano, kad nebuvo pagrindo suiminėti, kad galėjo būti skirtos švelnesnės kardomosios priemonės. Mūsų pozicija – proceso tikslai gali būti pasiekti tik suėmimu“, – aiškino Panevėžio apygardos prokuroras Lukas Krivickas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Įprastai teismui svarstant kardomosios priemonės pakeitimą suimtieji dalyvauti nesiveržia. J. Gaigalaitė – priešingai.
„Tai yra teisė ir žmogus šia teise pasinaudojo“, – teigė V. Sviderskis.
Ar vienu iš J. Gaigalaitės skundo argumentų tapo ir mažamečiai vaikai, su kuriais jai nėra uždrausta matytis, advokatas neatskleidžia.
„Ji reiškia norą ir labai nori matytis su vaikais. Vaikai yra labai jautri tema, tačiau suėmimo sąlygomis tai padaryti labai sudėtinga tiek organizacine, tiek teisine prasme“, – kalbėjo V. Sviderskis.
„Mano manymu, yra pagrindų manyti, kad ji gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, trukdyti procesui ar daryti naujas nusikalstamas veikas“, – sakė L. Krivickas.
Teismas paskelbė atmetęs J. Gaigalaitės advokato skundą. Įtariamoji lieka suimta, nes, teismo vertinimu, suėmimas yra adekvati priemonė galimų nusikaltimų pavojingumui. Apygardos teismo nutartis neskundžiama.
Kartu su tituluota kultūrizmo žvaigžde J. Gaigalaite dviem mėnesiams suimtas ir jos 34-erių draugas Vilius Solkanas. Prašymo išeiti į laisvę jis nepateikė.
Jo tėvui, sodybos, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, šeimininkui ir toliau galioja švelnesnės kardomosios priemonės bei 5 tūkst. eurų užstatas. Prokuroras nekomentavo, ar byloje atsirado naujų įtariamųjų.
31-erių paramedikas M. S. dingo išvykęs automobiliu, kai per išeigines gavo užsakymą išnuomoti batutą.
Po daugiau nei parą trukusių paieškų vyras rastas nušautas, suvyniotas į tą patį batutą ir užkastas sodybos kieme.
Naujausi komentarai