Parduotuvėje – vagystė: išdaužę langą girtas vyras ir paauglys išsinešė alkoholį

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 1.17 val. Panevėžyje, Žemaičių gatvėje, moteris, gimusi 1988 metais, pranešė apie išdaužtą parduotuvės durų stiklą ir pavogtus dvylika įvairių alkoholinių gėrimų.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas neblaivus (1,44 prom.) nepilnametis, gimęs 2010 metais, ir girtumą pasitikrinti atsisakęs vyras, gimęs 2007 metais, sulaikyti.
Patirta turtinė žala įvertinta 1,2 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
