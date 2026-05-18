 Parduotuvėje – vagystė: išdaužę langą girtas vyras ir paauglys išsinešė alkoholį

2026-05-18 10:36
Gytis Pankūnas (ELTA)

Panevėžyje pirmadienio naktį du galimai neblaivūs jaunuoliai išdaužė parduotuvės langą ir pavogė alkoholinių gėrimų, informavo policija.

Parduotuvėje – vagystė: išdaužę langą girtas vyras ir paauglys išsinešė alkoholį / Asociatyvi M. Vidzbelio/BNS nuotr.

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 1.17 val. Panevėžyje, Žemaičių gatvėje, moteris, gimusi 1988 metais, pranešė apie išdaužtą parduotuvės durų stiklą ir pavogtus dvylika įvairių alkoholinių gėrimų.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas neblaivus (1,44 prom.) nepilnametis, gimęs 2010 metais, ir girtumą pasitikrinti atsisakęs vyras, gimęs 2007 metais, sulaikyti.

Patirta turtinė žala įvertinta 1,2 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

