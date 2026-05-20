Iš policijos – svarbi žinia dėl vaikų saugumo

„Ar jūsų vaikas žino, kaip atpažinti pavojų internete? Vaikai dažnai tampa kibernetinių sukčių, patyčių ar manipuliacijos taikiniais. Todėl labai svarbu juos išmokyti atpažinti pavojus internete.
Pagrindiniai pavojai, apie kuriuos būtina kalbėti:
– Svetimų žmonių žinutės ar kvietimai susitikti.
– Prašymai siųsti nuotraukas, ypač asmeninio pobūdžio.
– Patyčios, įžeidimai ar grasinimai socialiniuose tinkluose.
– Netikros anketos, apsimetančios bendraamžiais“, – vardijo Ukmergės rajono policijos pareigūnai.
Jie išskyrė ir svarbiausią taisyklę – jei vaiką kažkas išgąsdina, supykdo ar sukelia nepasitikėjimą, jis turi nedelsdamas pasakyti suaugusiajam.
„Būkime budrūs ir pasikalbėkime su vaikais jau šiandien“, – patarė policininkai.
