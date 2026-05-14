Prokuratūra: VTEK medžiaga apie Remigijų Žemaitaitį prijungta prie automobilių nuomos tyrimo

„VTEK medžiaga yra prijungta ir vertinama ikiteisminiame tyrime dėl galimai neteisėtos automobilių nuomos“, – BNS ketvirtadienį perduotame komentare nurodė Generalinė prokuratūra.
Etikos sargai balandžio pabaigoje nusprendė, kad savo vadovaujamai partijai automobilį nuomavęs R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
Po šio sprendimo pradėta administracinio nusižengimo teisena, kurios metu vertinama, ar yra pagrindas skirti nuobaudą.
Be to, VTEK nusprendė perduoti prokurorui įvertinti automobilio nuomos sutarties pasirašymo aplinkybes – ar jose nėra nusikalstamos veikos požymių ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.
BNS rašė, kad tirdami automobilių nuomos partijai „Nemuno aušra“ peripetijas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio, partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje.
Tyrimas dėl galimo sukčiavimo vyksta nuo kovo mėnesio. Šiuo metu įtarimai niekam nepateikti.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą konstatavo, kad „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais.
Taip pat nustatyta, kad partija pateikė klaidingus duomenis VRK.
Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 tūkst. 776 bei 15 tūkst. 349 eurus.
„Aušriečiai“ nesutinka su tokiu VRK sprendimu ir jį apskundė teismui. Jų teigimu, automobiliai nuomoti laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų, ji priklauso valdančiajai daugumai.
