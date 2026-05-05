Šepetos durpyne paskelbta gaisro lokalizacija

„21.32 val. paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje vis dar lieka mūsų ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį bus vykdomi vandens pylimo darbai visoje degusioje teritorijoje, bus vykdomas ir patruliavimas“, – skelbė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VPGT).
Primename, kad prieš daugiau nei parą, pirmadienį, apie 13.30 val., Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą apie gaisrą Šepetos durpyne. Į įvykio vietą nedelsiant išvyko Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgos. Atvykus nustatyta, kad dideliame plote dega durpynas, pirminiais duomenimis, apie 15 hektarų teritorijoje.
Antradienio vakarą gaisro gesinimo darbuose dalyvavo per 30 ugniagesių gelbėtojų, pasitelkta daugiau kaip 50 įmonės darbuotojų, septynios automobilinės cisternos, taip pat dirbo dešimt įmonės traktorių.
Kupiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu šiandien visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl eksploatuojamo Šepetos durpyno degimo ir smilkimo, sukėlusio oro taršą.
Gyventojams rekomenduojama ir toliau laikytis anksčiau skelbtų rekomendacijų: vengti buvimo lauke, uždaryti namų langus, stebėti oficialią informaciją.
Kaip pažymėjo VPGT, durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių – jie gali degti ne tik paviršiuje, bet ir giliai po žeme, dažnai be atviros liepsnos. Tokie gaisrai išskiria daug tirštų dūmų, gali tęstis ilgą laiką ir net po gesinimo atsinaujinti iš gilesnių sluoksnių.
