Šiauliuose – pavojinga vagystė

Šiauliuose iš saugomos transformatorių pastotės teritorijos buvo pavogti variniai kontroliniai kabeliai, antradienį pranešė policija.
Vagystė Nuklono gatvėje įvyko perkirpus segmentinę pastotės teritoriją juosiančią tvorą.
Policija dar nustatinėja patirtą nuostolį, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
