Teismas buvusį Ignalinos rajono merą pripažino kaltu „čekiukų“ byloje

Kaip antradienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Generalinė prokuratūra, gegužės 11-osios nuosprendžiu J. Rasikas, buvęs vicemeras Juozas Rokas ir Jonas Baltakis pripažinti kaltais dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo bei disponavimo tokiais dokumentais.
Teismas visus tris politikus pusantrų metų laikotarpiui atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Jiems taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktiems ar paskirtiems į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, minėti politikai praėjusią kadenciją siekdami asmeninės turtinės naudos apgaule įgijo Ignalinos rajono savivaldybės pinigines lėšas.
J. Rasikas už degalus neva tarybos nario reikmėms neteisėtai gavo 5 tūkst. eurų, J. Rokas – 5,2 tūkst. eurų, J. Baltakis – 7,1 tūkst. eurų kompensacijų. Teisėsaugos duomenimis, J. Rasikas ir J. Rokas jau atlygino visą savivaldybei padarytą turtinę žalą, J. Baltakis atlygino didžiąją dalį jos.
Dar viena Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narė Marijona Lukaševičienė už neteisėtą 1,4 tūkst. eurų panaudojimą kanceliarinėms prekėms prokuroro sprendimu kovo pabaigoje taip pat buvo atleista nuo atsakomybės, jai trejiems metams uždraudžiant eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.
Politikė skundė nutartį, prašydama jai netaikyti šios baudžiamojo poveikio priemonės. Panevėžio apygardos teismas neskundžiamu sprendimu balandžio 29 dieną M. Lukaševičienės skundą atmetė.
