Teismas nagrinės dėl neapykantos kurstymo nuteistų Kandroto ir Lobovo skundus

Apkaltinamąjį nuosprendį išgirdę A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo skundais siekia išteisinimo.
Kovą Vilniaus miesto apylinkės teismas šiuos asmenis pripažino kaltais dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas dėl pastarojo nusikaltimo nuteisti dėl to, kad, kaip nustatė teismas, jie užgauliai apie T. V. Raskevičių kalbėjo viešoje vietoje – teisme.
A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, A. Lobovui – 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant pusantrų metų laikotarpiui. Bausmės atidėjimo laikotarpiu jis privalės nuo 22 iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje.
A. Lobovui taip pat skirta 3 766 eurų bauda, jis kartu įpareigotas atsiprašyti T. V. Raskevičiaus už savo pareiškimus apie pastarąjį.
Teismas šioje byloje taip pat nusprendė priteisti T. V. Raskevičiui iš A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo 1 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Anksčiau teisti A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas pripažinti recidyvistais.
Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ 2024 m. rugsėjį pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „Pasimatysim dar, Vytautai, būsi eilinis p*der… gėjus“.
T. V. Raskevičius neslepia esantis homoseksualus.
A. Lobovas ir A. Kandrotas-Celofanas savo kaltės byloje nepripažįsta.
Anksčiau teisti ne kartą
Vilniaus miesto apylinkės teismas praėjusių metų rugsėjį A. Kandrotą-Celofaną ir A. Lobovą pripažino kaltais 2021 m. riaušių prie Seimo byloje.
A. Kandrotui-Celofanui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, A. Lobovui – dveji metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis apeliacine tvarka peržiūrėtas Vilniaus apygardos teisme. Sprendimas byloje bus skelbiamas rugsėjį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas balandį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešoje vietoje trenkęs visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
Prieš kelias savaites A. Kandrotas-Celofanas paskelbė išvykęs į Baltarusiją. Jis portalui „Delfi“ teigė atvykęs į Minską verslo reikalais.
Teismai patvirtino, kad A. Kandrotas-Celofanas išvykti į užsienį negalėjo, kadangi dviejose bylose jam yra paskirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti.
Naujausi komentarai