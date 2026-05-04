Per tris dienas – dvi traukinių avarijos: naujausia informacija

„Eismas yra atnaujintas, tačiau, deja, šiek tiek išlieka vėlavimai“, – pirmadienį LRT radijui teigė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
Pasak jos, maršrutais Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Šiauliai, Kaunas–Šiauliai ir Vilnius–Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10–15 minučių.
Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose, Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, tuo metu Jiesioje dirbama patraukiant likusius vagonus.
Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli vagonai
Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.
Savo ruožtu penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
LTG generalinio direktoriaus pareigas laikinai einantis Arūnas Rumskas teigė, kad dviem avarijoms įvykus per trumpą laiko tarpą, įmonė tirs ir tas versijas, kurias kitu atveju būtų vertinusi kaip mažiausiai tikėtinas.
S. Trinkūnaitė-Rimkienė pastebėjo, jog apie dėl incidentų atliekamų dviejų tyrimų išvadas kalbėti dar ankstyva, pasak jos, teisėsauga į nė vieną iš jų įsitraukusi nėra.
